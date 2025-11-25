Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El equipo Mirat cumple un nuevo fin de semana en lo más alto del podio

El equipo salmantino firmó un nuevo gran papel en competiciones internacionales y regionales gracias a la excelente participación de sus ciclistas

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:30

El equipo Mirat volvió a subirse a lo alto del podio gracias al magnífico papel de sus ciclistas en el ciclocross Internacional de Gurb en Barcelona, en una nueva jornada de la Copa de Madrid en Arroyomolinos y en el ciclocross Ciudad de Vic.

El pistoletazo de salida lo dieron Carla Bañuls y Laura Solares, quienes disputaron en la ciudad Condal el ciclocross Internacional de Gurb. Laura Solares consiguió subir al podio en la categoría cadete, y la guinda la puso Carla Bañuls. La ciclista junior del equipo Mirat dominó la carrera desde el inicio para colgarse la presea de oro al término de la carrera.

A unos cuantos kilómetros de Barcelona, Loira Blázquez se llevó una puntuable más de la Copa Madrid de ciclocross, que en esta ocasión tuvo lugar en Arroyomolinos. Por su parte, en la jornada dominical, Laura Solares y Carla Bañuls retomaron su participación en la Copa Nacional con la disputa del ciclocross Ciudad de Vic.

Solares logró llevarse el triunfo, sumando así dos victorias ya en esta Copa de España en su primer año en la categoría cadete. Además, Carla Bañuls tuvo una caída al poco de salir que le hizo retrasarse más allá de la décima plaza. Sin embargo, finalmente remontó para poder alcanzar el podio y finalizar en la tercera posición.

Los pedales no se detienen y esta semana regresa la pista con la disputa de la segunda de Copa de España de pista, en la que la ciclista del equipo Mirat Vega Iglesias intentará conservar el liderato en la general de velocidad.

