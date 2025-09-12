Quién es quién en el equipo ciclista israelí que desata la polémica en La Vuelta Un dueño multimillonario, un solo corredor israelí, un director deportivo español...

La Gaceta Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:18 Comenta Compartir

Toda la polémica que gira alrededor de la Vuelta a España se debe a la participación del equipo ciclista Israel Premier Tech, pero quién es quién en este combinado profesional que corre en la ronda española.

La Vuelta en su página web describe que el Israel Premier Tech fue el único equipo debutante en La Vuelta 20. «Los hombres de Kjell Carlström ocuparon la plaza de Katusha en la máxima categoría del ciclismo y heredaron de los suizos parte de su estructura y sus corredores. En 2022, la empresa canadiense Premier Tech pasó de copatrocinar el equipo Astaná a hacerlo con los israelíes», indica la organización.

«Su debut en La Vuelta 20 se saldó de forma muy positiva, con un nombre propio a la cabeza, el de Dan Martin. El irlandés logró un triunfo de etapa en una llegada en alto inédita: La Laguna Negra - Vinuesa, y se quedó a las puertas del pódium en la general», añaden.

Tras las retiradas de Dan Martin y André Greipel, el equipo se ha reforzado con dos ciclistas experimentados como Jakob Fuglsang y Giacomo Nizzolo. D. En 2024, Michael Woods consiguió una victoria de etapa.

Sylvan Adams: el dueño

Es un millonario canadiense vinculado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Es el dueño del equipo Israel Premier-Tech de ciclismo que participa en la Vuelta a España. El equipo fue establecido en 2014 por el empresario israelí Ron Baron y el exciclista Ran Margaliot con el fin de ofrecer una oportunidad a los jóvenes corredores del país. Poco después, Sylvan Adams se sumó al proyecto como copropietario, «acelerando enormemente el desarrollo del equipo», recoge la web del Israel-Premier Tech.

Óscar Guerrero: un director deportivo de Navarra

El equipo Israel Premier Tech que compite en la Vuelta cuenta con presencia española. Uno de sus directores, el navarro Óscar Guerrero está día a día con los ciclistas. Sus funciones han cambiado por lo polémico del recorrido y es que sus quehaceres se centran más en la seguridad los corredores que en el ámbito deportivo.

Raisberg: el único corredor israelí

Es un 24 años ciclista profesional de Israel (nacido el 29 de marzo de 2001), que actualmente corre para el Israel-Premier Tech (UCI ProTeam). Actualmente ocupa el 1438° puesto en el Ranking UCI. Al ser el único corredor israelí del equipo es el centro de las iras de los protestantes.

Riccitello: la estrella

Es uno de los corredores más prometedores del Israel-Premier Tech. El norteamericano dejará el equipo donde ha estado los tres últimos años y firmará por un Decathlon CMA CGM. Tiene 23 años y consiguió ser segundo en la etapa 11.

Temas

Israel