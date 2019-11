Épica remontada del Aquimisa en Carbajosa (89-80)

El Aquimisa Carbajosa, líder en solitario, se impuso por 89-80 al Gijón Basket, que llegaba como segundo clasificado y al final tuvo que rendirse a la determinación de los locales. Los asturianos fueron por delante hasta el minuto 34, pero el equipo de Jesús Gutiérrez remontó con un parcial de 19-0 que le llevó en volandas hacia el triunfo con una grada completamente enloquecida. Arturo Cruz, con 27 puntos, y Ryan Bruns, con 22, fueron los que comandaron la gesta.

El partido comenzó con un sorprendente 2-16 a los 6 minutos para el conjunto visitante, que entró mucho mejor al partido. El Aquimisa supo reaccionar y se fue al final del primer cuarto perdiendo por 5 puntos, que fueron 15 al descanso después de no saber encontrar su juego ofensivo (30-45). La remontada comenzó a fraguarse en el tercer cuarto, en el que los de Jesús Gutiérrez se imponían por 28-21, pero la locura en Carbajosa llegó a continuación. Desde el 58-71 del minuto 32 al 77-71 del 37 solo llegaron los 19 puntos locales para ponerse con 6 puntos de renta, que no solo no perdieron, sino que aumentaron, hasta que sonó la bocina con el 89-80 final.