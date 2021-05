El salmantino que gana a ‘Google Maps’

Imagínese que le sueltan en mitad de una ciudad cualquiera de España y le dicen: “Tiene 6 horas para llegar a este punto corriendo”. ¿Más o menos fácil, no? Imagínese, después, que le quitan el teléfono móvil y no tiene acceso a Google Maps y pierde la opción de “iniciar ruta”. ¿Completaría el reto?

Pues imagínese ahora que en lugar de tener que correr por calles y avenidas de una jungla de asfalto le sueltan, literalmente, en la ‘jungla’, en mitad de la nada, en el campo. ¿Qué sería de usted? Pues en eso, en el arte de orientarse, un salmantino, Ángel García, es un crack.

Su última hazaña, ser el primer español en subirse a lo más alto del podio en la modalidad individual de Ultrascore de MTBO, que debutaba en el calendario de competiciones. “Sabía cómo era esta modalidad porque he competido y ganado en parejas. Pero para uno solo esta prueba es durísima: uno no deja de enfrentase a más de cien kilómetros con tan solo 6 horas por delante sin el apoyo de un compañero; es decir, con el peso de decidir la táctica, leer el mapa, la ruta y, además, desarrollar su físico. Así ha pasado que mucha gente ha llegado fuera de tiempo”, apunta tras haber arrasado por los pagos de Agramón (Albacete).

¿Cómo se consigue hacer eso ganando al crono; es decir por debajo de las 6 horas? “La clave está en estar concentrado todo el tiempo y tener la cabeza muy fría. Estas pruebas son así...”, le resta mérito a su último oro. De hecho, comienza a relatar carreras con más distancia por recorrer: “Están los Ironman o los Ultramaratones. Esas pruebas son más físicas. En esta que hemos estrenado es más optimizar los recursos: a ti te dan el mapa en el segundo cero y a partir de ahí empiezan a descontar las horas. Yo lo que hice fue ver qué terreno me iba a encontrar en el mapa, cuáles son las balizas que más cuentan par ano perder un segundo y rápido coger el rotulador y y seguir el mapa. Arriesgué mucho porque todo eso lo hice en 4 minutos, pero me salió a la perfección visto el resultado final”, señala el salmantino.

El siguiente reto de Ángel García no es menor, de hecho, se multiplica por 6 (en días de competición) lo conseguido en su última carrera: “El 9 de junio es el Mundial”. Palabras mayores. Y más cuando se llega con el bronce conquistado en el 2019 en el Europeo —el primero para una expedición española—: “El reto es estar en la selección. Yo voy a poner toda la carne en el asador. No puedes ir de otra manera. En otros deportes uno se puede hacer valer por la trayectoria, aquí por muy bueno que seas como no estés limpio de cabeza no das de sí. Es lo bonito, que no sabes lo que puede pasar: al final este deporte no depende de tu estado físico sino de cómo se interprete bien el mapa y escoger una buena opción de ruta. Tienes que ser muy rápido de reflejos”, resume en plena cuenta atrás para comerse una semana de competición ante más de cien conjuntos con la única ayuda del rotulador, del mapa y después de su estado físico.