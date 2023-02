El salmantino Andrés Conde, aprendiendo atletismo a los 55 años

Si el atletismo salmantino puede presumir de un gran presente y un esperanzador futuro, también cuenta con un amplio grupo de veteranos, ahora llamados máster, que disfrutan de este deporte y además logran excelentes resultados. Como es el caso de Andrés Conde, que bordeando los 56 años -no quiere decir el día exacto-, sumó el sábado en Valladolid tres nuevas medallas a su palmarés en el Campeonato de Castilla y León en pista cubierta. El miembro del VelSalamanca logró el oro en salto de altura, la plata en 60 vallas y el bronce en longitud, dentro de su categoría de M55. “Suelo conseguir medallas en este tipo de competiciones, pero es fruto del esfuerzo”, asegura sin dudarlo.

Especializado en el decatlón -pentatlón bajo techo-, cuando no lo hay tiene que decantarse por pruebas sueltas, como ha sido el caso. Andrés, profesor de Secundaria, explica su relación con el deporte: “Toda la vida he hecho deporte. Hace 10-15 años empecé a participar en carreras populares, como la San Silvestre y otras, y hará unos cinco años que llegué al atletismo federado con el VelSalamanca. He tenido que aprender de mayor. Me gustaba mucho la resistencia y también era rápido, el primer año solo hice velocidad. Luego vi a los compañeros de tras disciplinas y pensaba: esa me gusta, esa también... y así me decidí por las combinadas”. La motivación de ir a entrenar unos tres días por semana la tiene clara: “Siempre que he salido de casa, en vez de ir a los bares, ha sido para hacer deporte, y no me cuesta dedicarle una o dos horas”.

Reconoce que según va cumpliendo años, cuesta más: “A mi edad, entreno tres días como mucho, ganas más con el descanso que con el trabajo. Los entrenamientos son serios y tardo en recuperarme. Los hago con chicos de 17 o 20 años, a mi ritmo, pero muchas partes son comunes”.

En el VelSalamanca son más una familia que un club y Andrés es uno más: “Somos una piña y muchas veces a los mayores nos toca hacer de taxistas”. Dedicándose a tantas disciplinas, el atleta veterano tiene claras cuáles son las que más le gustan... y también la que menos: “Los 1.000 metros y la longitud son mis preferidas y eso que no tienen nada que ver, será porque son las que mejor se me dan. Y la que menos las vallas, son muy complicas”.

En al Autonómico máster del sábado en Valladolid, hubo otros atletas salmantinos que también subieron al podio en sus categorías. Entre sus compañeros del VelSalamanca, Laura Mínguez y José Carlos Toro lograron el oro en peso, Isabel Hernández la plata en 60 metros, y Pedro Ceballos el bronce también en peso. Además, Carlos Jiménez (Image FDR) y Rosana Sánchez (La Armuña) en 60 metros y Roberto Blanco (Correcaminos Carbajosa) en peso ganaron sus pruebas, y Pedro Gil (Correcaminos) fue segundo en 60 metros.