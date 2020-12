El Salamanca femenino logra tres puntos de oro frente al Tres Cantos (3-1)

El Salamanca Femenino se impuso a un Tres Cantos sin ideas en los primeros veinte minutos de partido. Las charras salieron aceleradas de inicio, pero para nada les fue en contra porque en el minuto 6 se ponían por delante con un gol de Luna, asistiendo Lamazares desde la línea de fondo. Las locales estaban en su mejor momento, y Lauris quería ver portería, la ocho del Salamanca se iba de la defensa por la banda izquierda, pero el palo no quiso que la goleadora charra sumara otro tanto en su casillero particular. La racha seguía a favor de las de Sergio Mata, y en el minuto 12 un centro de Alba Moras llegaba a la cabeza de Luci, que ponía el 2-0. No le daba tiempo a reaccionar a las madrileñas, porque las blanquinegras hicieron suyo el balón e intentaban calmar el ritmo, no sin perder oportunidades, ya que en el minuto 22 cerraban su parte del marcador con otro gol de Luna.

Nada más comenzar la segunda parte, Lauris tuvo el cuarto gol, pero la duda entre tirar o asistir hizo que la portera visitante taponara la acción enviando el balón a córner. El Tres Cantos iba cogiendo confianza poco a poco y llegaban las ocasiones de más peligro por parte de las madrileñas. Las locales tenían algunos problemas con las pérdidas de balón, pero lo solucionaban recuperándolo rápidamente. El Salamanca iba perdiendo fuelle y Gema tuvo que salir en varias ocasiones a taponar tiros de las visitantes. Sin embargo, un error de comunicación entre Roni y la misma Gema, hizo que Isa no se lo pensara y vio su oportunidad de recortar distancias en el marcador, logrando el 3-1. Parecía que llegaba el segundo, pero el palo salvó a las locales, que necesitaban creer que el partido era realmente suyo, aunque no llegó ningún gol más pese acabar dos veces el balón en el palo de las de Madrid.

Las salmantinas, faltas de oxígeno, no lo dejaron de intentar, y la última del partido llegaba por la banda izquierda a los pies de Guti, sin premio final.