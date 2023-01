El Autonómico de campo a través deja medallas y billetes para el Nacional para los atletas salmantinos

El Cross Internacional de Valladolid, que contó con 1.800 participantes, volvió a servir como Campeonato de Castilla y León de campo a través, con varios atletas y equipos en las primeras posiciones en busca de la clasificación para los distintos Campeonatos de España, tanto en el individual y de Federaciones Autonómicas como el de clubes.

Alonso Valverde, del Correcaminos Carbajosa, se hizo con la victoria en la categoría sub 14, mientras que Iker Cordovilla acabó segundo en la sub 12. Hubo varios salmantinos en la tercera posición: Rocío Garrido (sub 23), Kuma Samuel Barrios (sub 18) y Andrea Diego (sub 12).