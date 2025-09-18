Doble presencia salmantina en el Campeonato del Mundo sprint en aguas bravas Diego Portilla y Rodrigo Ramos compiten en la República Checa desde este viernes hasta el domingo

Alex G. Santana Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:02 Comenta Compartir

Ceske Budejovice (República Checa) acogerá desde este viernes y hasta el domingo los 2025 ICF Wildwater Canoeing Sprint World Championships, la gran cita internacional de aguas bravas en categoría sénior. En esta competición figuran dos palistas salmantinos del Salamanca Canoe Kayak: Rodrigo Ramos Collado y Diego Portilla Justel, quienes han sido seleccionados para representar a España dentro del reducido grupo que integra el equipo nacional, lo que supone un reconocimiento muy especial para el club y para todo el piragüismo de la provincia.

Rodrigo Ramos, de 35 años y natural de Peñaparda, es ya un veterano del circuito, con numerosos éxitos en su trayectoria deportiva. Durante la mayor parte de su carrera ha pertenecido al Club Capitán Nemo de Ciudad Rodrigo, donde se formó como piragüista y acumuló gran parte de sus triunfos. En Ceske Budejovice competirá en C1 individual, hará pareja en C2 junto a Diego Portilla y, además, participará en la patrulla C1 junto a los catalanes Iker Jiménez y Alan Padilla (Sicoris Club), repitiendo posteriormente en patrulla C2 también con su compañero salmantino.

En contraste, Diego Portilla tiene tan solo 15 años, pero ya demuestra una progresión brillante. Iniciado en el piragüismo a los nueve años en el Salamanca Canoe Kayak, desde 2024 entrena en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de León, donde combina estudios y entrenamientos de alto nivel. Su evolución ha sido meteórica: esta temporada se proclamó campeón de España en C1 sprint juveniles y en K1 sprint cadetes, confirmando que es uno de los nombres llamados a liderar el futuro de esta disciplina.

La combinación Ramos – Portilla en C2 será una de las parejas a seguir con atención: un tándem que suma veteranía y juventud, experiencia y proyección.

El Mundial de sprint en aguas bravas de Ceske Budejovice ofrecerá a ambos palistas la oportunidad de medirse contra los mejores del mundo, de adquirir experiencia internacional (en el caso de Diego Portilla) y de situar de nuevo a Salamanca en el mapa del piragüismo.