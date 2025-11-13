Detenido el tío de Luis Rubiales por lanzarle huevos durante la presentación de su libro en Madrid El expresidente de la RFEF ha sido protagonista, en la tarde de este jueves, de un tenso altercado familiar durante la presentación de su libro, 'Matar a Rubiales'

Luis Rubiales ha vivido un inesperado incidente este jueves durante la presentación de su libro, 'Matar a Rubiales', en el Espacio Eventize de Madrid. Y es que, al comienzo del acto, en el que exponía su versión sobre el beso no consentido a Jenni Hermoso y denunciaba una supuesta conspiración mediática y política en su contra, su propio tío ha irrumpido lanzándole tres huevos.

El exmandatario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reaccionado levantándose y dirigiéndose hacia el agresor, aunque varios asistentes han intervenido rápidamente para evitar que el enfrentamiento fuera a más.

En un primer momento, se desconocía la identidad del atacante, pero, minutos después, se ha confirmado que se trataba de Luis Rubén Rubiales, tío carnal del exfutbolista. Según fuentes policiales citadas por Europa Press, los agentes han acudido al lugar tras recibir el aviso y han procedido a su detención por un presunto delito de daños, ya que uno de los huevos ha impactado contra una pantalla del recinto.

El propio Luis Rubiales ha confirmado posteriormente que el agresor era su tío, a quien ha calificado de «persona desequilibrada» y ha asegurado que, en un primer instante, ha temido que estuviera armado, lo cual explica su reacción inicial.