Un árbitro de base suspende sus partidos y pide a la Policía Local que le acompañe a casa: “Sentí que peligraba mi integridad”

El fútbol base de Salamanca volvió a firmar un nuevo pasaje para el olvido en esta 20ª jornada de Liga. En esta ocasión ha sucedido en el campo del Vicente del Bosque de Garrido, donde el colegiado A.L.R.A.B. tuvo que suspender a última hora de este domingo el choque juvenil entre el Navega B y el CD Carbajosa por sentir que su “integridad” peligraba tras la expulsión de un jugador local en el minuto 85.

Esta suspensión trajo aparejada dos decisiones más: no pitar el siguiente que le tocaba en turno (el encuentro de la Tercera cadete entre el Navega y el Hergar) y hasta tener que pedir a la Policía Local, personada en el recinto deportivo, que le acompañara a casa.

Este es el relato de los hechos del colegiado: “Por los hechos redactados en el apartado ‘otras incidencias’, decido suspender el partido en el partido en el minuto 85, con un resultado a favor del equipo visitante de 0-3. El partido se tendría que haber reanudado con un saque de banda a favor del equipo local, en la mitad del campo correspondiente al equipo local, a la altura de la línea frontal del área de meta. El equipo local se encontraba en la mitad del campo de la izquierda, visto desde la grada o desde el túnel de vestuarios y el equipo visitante en la mitad del campo de la derecha”, afirma en el apartado de incidencias del encuentro, antes de contar los sucedido en este mismo apartado pero del encuentro que no llegó a dirigir: “Debido a los hechos acontecidos en el partido que se estaba disputando en las mismas instalaciones, el cual dirigía yo y en que tras la expulsión de un jugador del equipo local, sentí que peligraba mi integridad física, decido suspender el encuentro ya que dos agentes de la Policía Local de Salamanca me comunicaron que no podían garantizar la seguridad de todo el estadio, con lo que decidí suspender el mismo. Tras comunicárselo a los dos Delegados abandoné las instalaciones escoltado por los dos agentes, con el fin de asegurar mi integridad física en todo momento hasta mi domicilio”.