Se cumple un año sin fútbol base: “Los efectos son muy diversos en los niños”

¿Qué pasa con las 900 licencias perdidas? ¿Volverán? ¿Se desligarán del deporte definitivamente? El psicólogo del fútbol base de Salamanca, ahora en el CD Guijuelo, Fabián Sainz, da las claves del cóctel que forman el miedo, la adolescencia, el año completo sin competir...

–Este fin de semana se cumple un año sin competición federada: ¿qué supone eso para un niño o un adolescente?

–Los efectos son muy diversos. Está claro que nos hemos visto privados durante mucho tiempo de los beneficios del deporte. La gente que lo practica de una forma regular y sistematizada, que entrena varios días y compite, ha perdido algo que es difícil de sustituir. Han perdido la intensidad que le da la competición y también esa parte social de las relaciones del vestuario. Además de que este es un deporte al aire libre y a niveles psicofisiológicos un año perdido tiene consecuencias sobre el estado de ánimo: hemos perdido horas de sol y de aire libre.

–¿Hay una edad clave en la que el adolescente y el deporte ‘rompen’ relaciones: 365 días sin hacer deporte cuánto acelera esa toma de decisión?

–Creo que más que pensar en el impacto y en la pérdida, la Federación y los clubes tienen que dar la vuelta al modo de afrontar esta realidad que nos toca. Enfocarnos en que vuelvan cuantos más mejor. Es tiempo de la llamada, de reforzar el aspecto lúdico y seguro de este deporte. Que volvemos a competir, bien. Que no lo hacemos, nos toca reinventarnos: no he visto a nadie pensar en competiciones que den ese plus a los chavales, como concursos de habilidad que ahora estarían permitidos o en formatos similares. Creo que sería muy bueno que todos los actores implicados pensaran así. Y luego, una vez hecho este trabajo ya vemos cuánto nos ha golpeado la crisis del coronavirus. Que obviamente lo va a hacer. Habrá chavales que han encontrado en el ciclismo esa dosis de deporte y no pasa nada; lo que hay que minimizar es el número de chicos que dejen de lado el deporte.

–Habla de volver aún sin competición.

–Sí. Lo mismo la Federación tiene que olvidarse de ascensos y descensos, de dejar la temporada en blanco y jugar. Simplemente eso. O de reinventarse. A lo mejor los clubes y esta Federación, que es la más potente de todo el deporte de Castilla y León, se tienen que fijar en otros clubes y otros deportes. Esta no va a ser una época de mucha demanda y hasta de rechazar niños. Es una época en la que toca captar activamente. Esa es la clave.