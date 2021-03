Cuando el fútbol base viva su particular pistoletazo de salida —días 9, 10 y 11 de abril— otros deportes, como el baloncesto o el balonmano , ya tendrán más que integrado en el día a día de sus partidos cómo es eso de jugar con mascarilla. De hecho, el baloncesto puede decir que es una prueba que tiene hasta superada: “No podemos por menos que darle la enhorabuena a todos; a día de hoy la incidencia en los encuentros es ninguna”, afirma Fernando Vázquez, el delegado provincial. Su opinión se ha dado forma a través de informes y de charlas con los que se han tenido que poner la mascarilla. Uno de ellos es Saúl Pérez, que es el máximo responsable arbitral del baloncesto salmantino: “Le he transmitido la realidad, hemos ajustados cosas, y todos abordamos el protocolo cómo nos viene dado, es mejor eso que no jugar”, señala.

–¿Qué se ha encontrado en estas primeras jornadas de tener que jugar con la mascarilla puesta?

–Íbamos con mucha incertidumbre porque todo lo que tenemos que hacer por jugar es nuevo. Pero tengo que decir que todo el mundo colabora. Hemos tenido que pulir detalles, como es lógico, pero la sensación de inseguridad ya ha desparecido.

–¿Cuáles son esos detalles que han tenido que pulir?

–Sorprendéntemente dentro de la cancha ninguno. Quizá el más problemático ha sido que los equipos no entraran al recinto antes de su turno; antes llegaban y esperaban dentro a jugar; ahora no es así. Encima hemos sumado que hay que desinfectar los aparatos, cambiar los mesas...

–¿A qué se enfrenta un árbitro cuando le tiene que decir a un jugador: súbase la mascarilla?

–Pues a un acto más fácil que explicarle una acción de juego sancionada. La mascarilla no se la ha bajado nadie porque sí; se le cae por lances del juego y se le olvida subirla, en cuanto se lo comunicas se la suben sin problema.

–¿Y cómo es arbitrar con la mascarilla puesta? ¿Cómo hacen sonar el silbato?

–Pues es incómodo, porque tienes que tener el silbato los 40 minutos en la boca; no lo puedes dejar colgado sobre el pecho. Al principio llegó a sernos agobiante, pero te acustumbras.