El concejal de Deportes, Jorge Valiente; y el delegado provincial de Deporte Adaptado de Castilla y León, Alberto Mateos EÑE

Santa Marta de Tormes acoge la segunda jornada de la XXXVII liga special Olimpics de fútbol sala

La cita será el sábado en el pabellón Fay con una decena de equipos como participantes

EÑE

Santa Marta de Tormes

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:04

Comenta

El pabellón Francisco Samaniego 'Fay' de Santa Marta de Tormes acogerá este sábado 29 de noviembre la segunda jornada de la XXXVII Liga Special Olimpics Plena Inclusión de Castilla y León en la modalidad de fútbol sala. Una prueba que contempla la celebración de siete partidos que disputarán diez equipos de la región, además de un partido amistoso que enfrentará al CD Seña Bermeja y el CD Asprona Bierzo.

«El año pasado desde el Ayuntamiento pusimos en marcha el proyecto 'Santa Marta Tod@s Incluid@s', una iniciativa cuyo objetivo fundamental era fomentar la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte. Además, nuestra Escuela de Tenis desarrolla desde hace unos años un proyecto de integración sensorial a través del deporte dirigido a personas con déficits neurológicos o motores. Por lo tanto estamos abiertos a todo tipo de campeonatos, pruebas deportivas, jornadas o iniciativas en las que el deporte y la inclusión vayan de la mano, ya que nuestro compromiso con el deporte pretende explorar y abarcar todas sus posibilidades, facilitando el acceso a todas las personas», explicó Jorge Valiente, concejal de Deportes.

