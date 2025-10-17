Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Uno de los equipos presentados este viernes. MIGUEL OBES

El Santa Marta luce a sus equipos de fútbol 7 en el E. Leclerc

Unos 150 jóvenes futbolistas tormesinos realizan su presentación

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 17 de octubre 2025, 22:12

Comenta

El Hipermercado E. Leclerc fue el escenario este viernes de la presentación de los equipos de fútbol 7 de la Unión Deportiva Santa Marta. Tres equipos de categoría prebenjamín, cuatro de benjamín y otros cuatro de alevín vivieron un momento especial acompañados por sus entrenadores y familiares.

Fueron cerca de 150 los jóvenes futbolistas que participaron en este acto de presentación inmersos ya en plena temporada 2025/26.

