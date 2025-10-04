Samu Rivas, campeón del mundo por partida doble

La Gaceta Salamanca Sábado, 4 de octubre 2025, 22:20 Comenta Compartir

Samu Rivas consiguió un doble éxito este sábado en la FIP Junior World Cup que se ha disputado en Reus (Tarragona), ya que se proclamó campeón del mundo tanto por equipos como por parejas defendiendo los colores de la selección española. Este evento reunía a las mejores promesas del pádel mundial, entre las que se encuentra el salmantino por méritos propios.

Ya por la mañana, el jugador de Pádel Home se hizo con la victoria junto a Manu Castaño en el Open por parejas en la categoría U18, después de un brillantísimo torneo, imponiéndose en la final a los representantes paraguayos.

Además, fue parte fundamental en la selección española, que terminó proclamándose también campeona del mundo al derrotar en la final a Argentina por 2-1.

Samu Rivas había participado en los enfrentamientos de la fase de grupos frente a Egipto y Chile, ambos resueltos con un claro 3-0, y también en el duelo de cuartos de final contra México, formando pareja con Juan Zamora, que terminó con el mismo resultado.

Esta FIP Junior World Cup ha sido un rotundo éxito para España, ya que también llegó el triunfo final en la categoría femenina, al imponerse en el enfrentamiento decisivo a Portugal.

