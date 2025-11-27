El Rítmica Salamanca protagoniza una brillante actuación en la Copa de España El equipo júnior debuta en la competición nacional con la 15ª posición

El conjunto júnior absoluto del Club Rítmica Salamanca cerró el pasado fin de semana su primera aparición a nivel nacional con una actuación que dejó muy buenas sensaciones en la tercera fase de la Copa de España, celebrada en Castellón el 23 de noviembre.

El conjunto salmantino completó un ejercicio de gran calidad, en el que volvió a evidenciar el progreso técnico y artístico que viene mostrando a lo largo de la temporada. Ese buen trabajo les permitió firmar una meritoria 15ª posición en su estreno en una cita de este calibre, rubricada con una nota de 18.350. La victoria en esta fase fue para el Mabel Benicarló.

Desde el club valoran de forma muy positiva tanto el rendimiento de las gimnastas como la evolución constante que han ido acumulando durante los últimos meses. Esta competición servía además como última prueba antes del Campeonato de España, para el que el conjunto continúa puliendo detalles y consolidando su propuesta.

El Club Rítmica Salamanca quiso también felicitar a las gimnastas y a su equipo técnico por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrados en un debut que invita al optimismo.

