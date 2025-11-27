Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las gimnastas del Rítmica Salamanca, en Castellón.

El Rítmica Salamanca protagoniza una brillante actuación en la Copa de España

El equipo júnior debuta en la competición nacional con la 15ª posición

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

El conjunto júnior absoluto del Club Rítmica Salamanca cerró el pasado fin de semana su primera aparición a nivel nacional con una actuación que dejó muy buenas sensaciones en la tercera fase de la Copa de España, celebrada en Castellón el 23 de noviembre.

El conjunto salmantino completó un ejercicio de gran calidad, en el que volvió a evidenciar el progreso técnico y artístico que viene mostrando a lo largo de la temporada. Ese buen trabajo les permitió firmar una meritoria 15ª posición en su estreno en una cita de este calibre, rubricada con una nota de 18.350. La victoria en esta fase fue para el Mabel Benicarló.

Desde el club valoran de forma muy positiva tanto el rendimiento de las gimnastas como la evolución constante que han ido acumulando durante los últimos meses. Esta competición servía además como última prueba antes del Campeonato de España, para el que el conjunto continúa puliendo detalles y consolidando su propuesta.

El Club Rítmica Salamanca quiso también felicitar a las gimnastas y a su equipo técnico por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso demostrados en un debut que invita al optimismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ofrecen 4,2 millones por un céntrico hotel de Salamanca en la subasta convocada por los propietarios
  2. 2 Encendido de las luces en Salamanca: a qué hora se ilumina el árbol y abre el Huerto de Calixto y Melibea
  3. 3 Dos mujeres atropelladas en las calles de Salamanca en la tarde de este miércoles
  4. 4 La Audiencia declara inocente a un profesor de gimnasia acusado por una alumna de agresión sexual en un instituto de Salamanca
  5. 5 El mundo del cine da la última hora sobre el estado de Antonio Resines tras su ingreso
  6. 6 El salmantino que dejó morir de forma agónica a su perra: multado e inhabilitado
  7. 7 David de Miranda: «Hoy celebro todo el sufrimiento que tuve que pasar»
  8. 8 La mujer más longeva de España nació y vive en un pueblo de Castilla y León
  9. 9 Regreso al trueque: los cuatro puntos limpios se abren al intercambio de objetos de segunda mano
  10. 10 La Fiscalía pide el archivo de las diligencias contra el presidente de la Diputación por el caso de los bomberos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Rítmica Salamanca protagoniza una brillante actuación en la Copa de España

El Rítmica Salamanca protagoniza una brillante actuación en la Copa de España