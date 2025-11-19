Resultados, clasificaciones y horarios de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca Este fin de semana se pusieron en marcha las competiciones de tenis de mesa y balonmano

El curso de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca continúan a pleno rendimientos después de haberse puesto en marcha una semana antes y el fin de semana del 15 y 16 de noviembre celebraron su segunda jornada.

La principal novedad fue que arrancaron dos nuevos deportes del Programa de Competición: el tenis de mesa y el balonmano, que cuentan con una importante participación.

En cuanto al resto de programas de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca, el de Iniciación Deportiva tuvo actividad de tenis, y en el de Promoción baloncesto. Este próximo fin de semana será el turno de la escalada.

En el Programa Participativo, habrá que esperar hasta el 29 de noviembre para que el pabellón Lazarillo acoja una actividad de escalada, orientación y juegos multideporte.

Este fin de semana del 22 y 23 de noviembre tendrá lugar una nueva jornada del Programa de Competición, para el que ya se conocen los horarios, que son los siguientes: