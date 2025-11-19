Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plantilla del Perfumerías Avenida A alevín. ALMEIDA

Resultados, clasificaciones y horarios de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca

Este fin de semana se pusieron en marcha las competiciones de tenis de mesa y balonmano

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:08

Comenta

El curso de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca continúan a pleno rendimientos después de haberse puesto en marcha una semana antes y el fin de semana del 15 y 16 de noviembre celebraron su segunda jornada.

La principal novedad fue que arrancaron dos nuevos deportes del Programa de Competición: el tenis de mesa y el balonmano, que cuentan con una importante participación.

En cuanto al resto de programas de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca, el de Iniciación Deportiva tuvo actividad de tenis, y en el de Promoción baloncesto. Este próximo fin de semana será el turno de la escalada.

En el Programa Participativo, habrá que esperar hasta el 29 de noviembre para que el pabellón Lazarillo acoja una actividad de escalada, orientación y juegos multideporte.

Este fin de semana del 22 y 23 de noviembre tendrá lugar una nueva jornada del Programa de Competición, para el que ya se conocen los horarios, que son los siguientes:

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas alertan de lo que nos espera los próximos días: «Por San Andrés si llueve y hace viento...»
  2. 2 La maestra salmantina que no quiso ni hacerse una foto con su cita en 'First Dates': Â«Me da cosaÂ»
  3. 3 En el banquillo de los acusados por destrozar un coche en Villoruela y dar una paliza a dos viandantes por recriminarles su acción
  4. 4 Activada la fase de alerta por nevadas en tres provincias de Castilla y León
  5. 5 Detenido tras una persecución a la carrera por varias calles de la ciudad después de robar en el interior de un coche
  6. 6 «Me obligó a hacerle una felación y me amenazó con un cuchillo», la víctima de una presunta violación en Salamanca
  7. 7 «Todo el mundo me lo pregunta, pero me veo incapaz de decidir»
  8. 8 Un incendio en Ledesma obliga a desalojar una vivienda de madrugada
  9. 9 Campaña de vacunación masiva sin cita contra la gripe y el covid a partir del último fin de semana de noviembre
  10. 10 «Nuestra actuación fue determinante para salvarle la vida, según los sanitarios»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Resultados, clasificaciones y horarios de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca

Resultados, clasificaciones y horarios de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca