Resultados y clasificaciones del fin de semana en los Juegos Escolares de Salamanca Además del Programa de Competición, este sábado y domingo habrá actividades del Participativo y Promoción

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:10 Comenta Compartir

Los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca continúan con su actividad en los distintos programas, con cientos de niños y jóvenes practicando deporte los fines de semana. Además de la competición en los deportes de equipo, el Programa Participativo y el de Promoción también están llevando a cabo distintos eventos.

El sábado 22 de noviembre se celebró una nueva jornada (la tercera en los grupos que comenzaron antes y la segunda en el resto) en baloncesto, fútbol sala, voleibol, tenis de mesa y balonmano.

Y este fin de semana del 29 y 30 de noviembre todos estos deportes vivirán una nueva jornada antes del parón por el puente de la Inmaculada, que hará que se detengan las competiciones.

También habrá actividad en otros programas de los Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca.

Este sábado 29 de noviembre el polideportivo Lazarillo acogerá desde las 9:30 hasta las 14:00 horas varias modalidades del Programa Participativo: escalada en rocódromo, orientación y juegos multideporte.

Y un día después, el domingo 30 de noviembre, doble actividad en el Programa de Promoción. También en el Lazarillo, de 10:00 a 12:00 horas, la tercera jornada de escalada. Y en el pabellón de La Salud, con turnos de 10:00 a 11:30 horas y de 11:45 a 13:00 horas, bádminton.