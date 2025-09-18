Así se reparten los campos en la cantera charra

Jaime García Salamanca Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

El reloj de arena está cerca de llegar a su final, y ello se traducirá en el comienzo de nueva campaña en el fútbol base salmantino. Tan sólo restan unos días para poner de nuevo el balón a rodar sobre los diferentes terrenos de juego en el fútbol de cantera, una competición que volverá a la normalidad el próximo 28 de septiembre con el pistoletazo de todo el fútbol base.

Pero, hasta entonces, y durante el año, los equipos salmantinos se ejercitarán en los once campos municipales (todos ellos con superficie sintética) en los que el fútbol de cantera se entrena. Unos tapetes donde también juegan los fines de semana y que este curso cuenta con casi todo al completo respecto a las horas de entrenamiento.

Los equipos disponen de 345 horas para realizar sus entrenamientos de lunes a viernes, y tan solo hay una hora libre sin emplear. El anexo al Reina Sofía, los viernes entre las 17:30 a 18:30 horas cuenta con las únicas horas libres de toda la semana. El aumento de fichas cada año hace que los clubes sigan nutriéndose, pero al mismo tiempo pone más complicado el reparto para los técnicos del servicio de deportes del ayuntamiento de Salamanca, como ha ocurrido este curso de cara a la temporada 2025/26.

Tan solo en uno de los once terrenos de juego no está colgado el cartel de 'no hay horas libres': el anexo Reina Sofía. Y es que en el renovado La Sindical-antes Rosa Colorado- no queda un hueco libre en las 32,5 horas disponibles que hay de lunes a viernes, ni tampoco en el Vicente del Bosque de Garrido, ni en los dos campos Ángel Pérez Huerta, tampoco en los terrenos de juego de La Salud, Neme, El Tori y Zurguén con sus 35 horas diarias. En la pasada temporada, una vez realizado el reparto, en los campos Ángel Pérez Huerta el lleno no era completo, sin embargo, esta temporada esto ha cambiado con la llegada del Helmántico al campo de la derecha, y el San Agustín al campo de la izquierda.

Por su parte, Unionistas se mantiene como el club que más se extiende a lo largo y ancho del mapa de terrenos de juego de entrenamiento con un total de seis recintos adjudicados, uno más que la temporada pasada, después de ser una de las entidades más pobladas del fútbol de cantera federado (siendo éste uno de los criterios que establece la asignación de horas). Mientras que El Neme y el Zurguén son los únicos terrenos de juego que cuentan con una sede exclusiva, ya que el primero de ellos es el hogar del Hergar, y en el segundo, el Ribert -que dispone de 35 horas en su campo- disputa sus encuentros como local. A ellos se unía el Salamanca UDS en El Tori la pasada temporada, sin embargo, los albinegros tendrán que dividir con el Ribert el mismo terreno de juego para poder entrenar todos los martes entre las 21 horas a 22:30 horas.

Respecto al campo que albergará un mayor número de inquilinos a lo largo del año, Chamberí sigue estando a la cabeza con cinco clubes: Chamberí, Unionistas, RS Monterrey, Helmántico y Hergar completan todas las horas del campo.