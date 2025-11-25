El partidazo de la jornada: victoria y liderato para Unionistas (6-3)

Los jugadores de Unionistas celebran una de sus dianas frente al Deportivo Salamanca en el anexo al Reina Sofía.

María Flórez Salamanca Martes, 25 de noviembre 2025, 12:52 Comenta Compartir

Unionistas C y el Deportivo Salamanca firmaron un duelo muy intenso en los Anexos del Reina Sofía. Desde el primer minuto ambos equipos salieron al campo con ambición, pero Unionistas estuvo más acertado de cara a puerta y terminó llevándose el encuentro por 6-3. Aunque el Deportivo Salamanca se veía cómodo en la contra, fueron los locales quienes acabaron imponiendo su juego.

El equipo de casa abrió el marcador muy pronto, en el minuto 5, tras una rápida transición por la derecha que terminó con un disparo raso cruzado de Izan imposible para el guardameta. El conjunto blanquinegro mantuvo la presión mientras que los azules ofrecían una respuesta firme hasta el minuto 20. Erik, que estuvo muy cerca de anotar antes al intentar una volea muy potente que rozó el larguero, lo volvió a intentar acto seguido y obtuvo resultados anotando el segundo gol del partido empujando el balón al segundo palo. A pesar del buen arranque de Unionistas, el Deportivo Salamanca no se vino abajo.

Ethan marcó de cabeza a puerta vacía metiendo de nuevo a su equipo en el partido, obligando a los locales a defender más cerca de su portería. El primer tiempo acabó con el equipo local algo más cómodo, pero con el Deportivo llegando con peligro en varias contras. El comienzo de la segunda parte comenzó con un ritmo muy alto. El equipo visitante dispuso de una ocasión clara nada más reanudarse, pero el guardameta blanquinegro respondió con una mano segura. Acto seguido, Pablo firmó el 3-2 para los visitantes tras una acción rápida por la izquierda que sorprendió al portero local y apretó aún más el partido.

La alegría visitante duró poco y la respuesta de Unionistas fue inmediata. Daniel Rodríguez, muy insistente durante todo el encuentro, anotó dos goles casi consecutivos en el minuto 43 y 48 que encarrilaron el partido. Con el marcador muy a favor, Unionistas jugó más confiado algo que hizo que Nuño marcara un espectacular gol olímpico que acaba en la esquina superior izquierda. El Deportivo buscó el empate insistentemente y en el último momento Ethan volvió a aparecer para firmar un golazo desde medio campo para firmar su doblete.

La afición empujó con ánimos constantes hasta el pitido final de un partido muy intenso resuelto con una victoria muy trabajada para Unionistas colocándose de nuevo líderes de la Tercera Alevín Grupo 1.

SALA DE PRENSA

Ampliar Sebastián Ramos y Samuel Vicente Sebastián Ramos (entrenador de Unionistas C) : «Un inicio complejo, pero hemos luchado mucho y conseguido nuestro objetivo». Samuel Vicente (segundo entrenador del Deportivo Salamanca ): «Principalmente me quedo con el juego. Le hemos plantado cara y luchado hasta el final»