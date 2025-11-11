El partidazo de la jornada: el Hergar baja del liderado al Doñinos en la 2ª Cadete (4-3)

El Hergar B celebra el tanto de Alejandro Curto, que devolvió el empate a uno al marcador del Neme.

El partido entre el Hergar B y el Doñinos, de la Segunda Cadete, en el Neme dejó goles, ritmo, una expulsión y un final vibrante. El Hergar consiguió una victoria importante ante un Doñinos que llegó con un pleno de victorias.

El encuentro comenzó con el primer golpe por parte del equipo visitante: Marcos puso al Doñinos por delante en el minuto seis aprovechando una falta bien botada. Pero, la respuesta local no tardó en llegar y Alejandro empató el encuentro tres minutos después. Eran los minutos del Hergar, y sin ningún tipo de medio se lanzó a por el líder de la Liga. Así, Sergio puso el gol del desempate a favor de los rojillos. Los de casa mantuvieron su eficacia en la primera parte, y Christopher se sumó a la fiesta de los goles ampliando la ventaja con dos dianas, en el minuto 28 y en el 39. Dichos tantos dejaron un marcador de 4-1 en el Neme a unos minutos de concluir el primer tiempo, demostrando que puntuar en casa de los rojillos será muy complicado esta temporada.

Tras la reanudación, el Doñinos, obligado, metió una marcha más para reaccionar cuanto antes. Y, logró volver a poner el encuentro interesante en el minuto 76 con un gol que volvió a meterles de lleno en el partido por parte de Alejandro. Además del gol, el Hergar sufrió un nuevo contratiempo poco después con la expulsión de Santos, quien a los pocos minutos de ingresar al campo fue expulsado por empujar a un jugador del Doñinos.

La acción aumentó las pulsaciones en ambos equipos y en la grada, donde los aficionados animaban con fuerza a los suyos para llevarse el gato al agua. A pesar de la presión y de quedarse con un jugador menos, los locales mantuvieron la calma y la concentración, resistiendo las acometidas del Doñinos. Ya en la recta final del partido, Alejandro, de nuevo, transformó una pena máxima a favor del Doñinos para colocar a los azulones a un solo tanto. Mientras, en la grada se jugó otro partido con dos aficiones que no pararon de gritar: «¡Doñinos, Doñinos!, ¡Vamos Hergar!

Sin embargo, la zaga del Hergar, y un paradón espectacular de su portero Pablo Hernández, dejaron los tres puntos en el Neme tras un choque vibrante donde acabó venciendo el peor posicionado en la tabla. La victoria del Hergar ocasionó que los visitantes perdieran su invicto y, por consiguiente, verse superado en la clasificación por el Monterrey y el Guijuelo, ambos con un 18/18.

Ampliar Javier Pérez y Alejandro Sanz Javier Pérez (entrenador del Hergar) : «Al final, por fallos individuales, casi se complican las cosas, pero muy contentos» Alejandro Sanz (entrenador del Doñinos) : «Nos han metido cuatro al inicio, pero hemos luchado muy bien la segunda parte»