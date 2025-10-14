Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El jugador del Hergar Adrián González recibe el esférico mientras Yassin Khribech, del Cristo Rey, le defiende. LAYA
LA GACETA DE LOS CRAKS

El partidazo de la jornada: el Hergar C alevín firma su primer triunfo en Liga a lo grande (4-3)

Los rojillos dieron la vuelta a una desventaja de tres goles. Enfrente, un Cristo Rey B que luchó hasta el final, pero que acabó pagando las bajas

La Gaceta

Salamanca

Martes, 14 de octubre 2025, 11:13

La Tercera División alevín Grupo 3 enfrentó al Hergar C y el Cristo Rey B, dos conjuntos que mantenían el casillero de victorias aún por estrenar. Además, en su última cita habían recibido un duro correctivo por parte de sus rivales, por lo que había muchas ganas de resarcirse en ambos equipos.

Sobre el verde, los jugadores del Cristo Rey estaban obligados a hacer un gran desempeño ya que afrontaban el choque sin cambios y con un jugador de campo como guardameta debido a que algunos de sus pequeños se fueron de puente. Sin embargo, dicho hándicap apenas se notó ya que, a los 11 minutos, Adrián Merchán, baluarte del Cristo Rey, no falló desde el punto de penalti para abrir el marcador. Tras el gol, los visitantes buscaron ampliar su renta rápidamente, pero un imperial Gabriel mantuvo con vida al Hergar gracias a su abanico de magníficos cortes. Y, cuando mejor estaba el conjunto local, apareció el más listo de la clase. En sólo cuatro minutos, Mario, con dos sublimes dianas, colocó el 0-3 en el luminoso del Neme.

Pese al tanto, desde el banquillo local se pedía a los suyos tranquilidad porque los goles «iban a llegar». Y así fue. Pablo era el primero en poner en apuros al meta del Cristo Rey que, aunque no fuese su posición, defendió a la perfección la portería. En la siguiente acción, un derribo dentro del área ofreció la posibilidad de recortar distancias al Hergar. Una pena máxima que no desaprovecharon e Ian se encargó de materializar (1-3). El Hergar confió y, antes del descanso, Enzo puso patas arriba el Neme con el 2-3 tras un brillante golpeo de falta. La renta era mínima, y restaba toda la segunda parte.

Ya en el segundo acto, el cansancio apareció en el Cristo Rey. Yassin se hacía enorme para salvar el empate bajo los palos, pero un minuto después, no pudieron detener el empate local. Un balón en largo cogió desprevenida a la zaga visitante, y Mario Sánchez se sacó un latigazo imparable para poner el 3-3. La tensión estaba servida con dos equipos que soñaban con regalar el primer triunfo a su afición.

El Cristo Rey lo intentó a través de un espléndido Adrián, pero sería, de nuevo, Mario el que decidiría el duelo en la última jugada del partido. Una gran jugada por banda era culminada por el '7' del Hergar desatando la locura en el Neme con el 4-3, y el Hergar lograba su primer triunfo.

SALA DE PRENSA

Pedro Lorenzo Dinu y Pablo Prieto

Pedro Lorenzo Dinu (Delegado del Hergar C) : «Veníamos de una dura derrota y ganar en el último minuto tu primer partido es una gran alegría para los chicos»

Pablo Prieto (Entrenador del Cristo Rey B) : «Estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho los jugadores. Pese a las bajas, han peleado hasta el final»

