El partidazo de la jornada: empate 'in extremis' en el Alfonso San Casto (1-1)

La jugadora del Santa Marta Sheila Lerma en una carrera con un rival por hacerse con el control del esférico.

Fabio Márquez Santa Marta Martes, 2 de diciembre 2025, 16:50 Comenta Compartir

La diversión y el fútbol se dieron cita, otro sábado más, en el Alfonso San Casto para regalar a la grada un verdadero partidazo. Tanto el Santa Marta como el Salamanca UDS, de la 2ª alevín, sabían de la importancia de este duelo, sin embargo, el empate fue lo más justo para los dos tras un encuentro de poder a poder.

El colegiado indicó el inicio y el balón buscó dueño. Los dos conjuntos, muy trabajados, intentaron imponer su juego, pero parecía que los locales serían quienes llevarían la iniciativa en los primeros diez minutos. Tanto fue así que, en una de las primeras llegadas del equipo local, se firmó el 1-0. Sheila aprovechó un saque de banda botado al área para meter el pie lo justo, y celebrar su séptimo gol de la presente campaña.

El Salamanca UDS buscó la reacción inmediata y en el minuto 15 Marc Sabin tuvo un mano a mano contra Rubén Egido, quién se hizo enorme y repelió el cuero. Siguió apretando el cuadro visitante en busca de la deseada igualada, pero el equipo tormesino, muy bien colocado, ofreció gran resistencia. Ya en los últimos minutos del primer acto, el Santa Marta botó una falta por medio de Álvaro que, tras un rechace, acabó colándose en la red, sin embargo, el trencilla anuló el tanto. Los dos equipos enfilaron los vestuarios para un breve descanso, mientras que el café caliente era el protagonista más allá del rectángulo de juego. El tiempo de pausa se cumplió y Santa Marta B y Salamanca UDS B regresaron al campo para disputar la segunda mitad con todo en el aire.

Fueron primeros minutos de tanteo, con ambos haciéndose fuerte a través del balón, pero ningún área acogió acciones de peligro. Por su parte, a balón parado, los visitantes hicieron más daño, y en un córner tuvieron el primer claro acercamiento del segundo tiempo, con Juan Lobato como protagonista. A quince minutos para el final, el Santa Marta empezó a mostrarse en ataque, pero un espléndido Hugo Campo bajo los palos del Salamanca UDS detuvo cada intento en todo momento.

En la recta final, el Salamanca UDS buscó el gol con ansia hasta que Marc Sabin fue el encargado de poner el empate cuando el choque ya agonizaba. La locura se desató en la grada visitante y en el terreno de juego. Tal fue la alegría acumulada que a Sergio le costó una amarilla por quitarse la camiseta en la celebración del gol de su compañero. Con el final, la 2ª Alevín sigue sin tener líder claro con Santa Marta B y Salamanca UDS B empatados a 25 puntos.

SALA DE PRENSA

Ampliar Diego Lucas y Ángel Riesco Diego Lucas (técnico del Santa Marta B) : «Ha sido un partido muy competido, cerrado, y con un empate justo» Ángel Riesco (técnico del Salamanca UDS B) : «Somos dos buenos equipos, el resultado lo demuestra. Partido igualado»