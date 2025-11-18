Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los jugadores del San Agustín celebran uno de los tantos contra el Jai Alai en la cita liguera en el Rosa Colorado. LAYA
LA GACETA DE LOS CRACKS

El partidazo de la jornada: la eficacia del San Agustín vale 3 puntos (3-6)

Los blanquiazules vencieron al Jai Alai por 3-6 en el Rosa Colorado. El meta visitante Eric otorgó el primer triunfo del año a los suyos. Los locales pasan a ser el farolillo rojo de la Tercera Alevín Grupo 2

Fabio Márquez

Salamanca

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:20

Comenta

Un fin de semana más, Salamanca se preparó para acoger una nueva jornada de fútbol base, y en el Rosa Colorado. El San Agustín consiguió sus primeros tres puntos en el Grupo 2 de la Tercera División Alevín, frente a un Jai Alai C que plantó cara todo el encuentro.

A pesar del frío, los dos equipos buscaron dar su primer golpe en la mesa. Pero, fueron los visitantes quienes abrieron la lata por medio de Héctor, nada más empezar el partido. Sin tiempo de reacción para los jóvenes del Jai Alai, Noel anotó el 0-2 después de una jugada combinativa magníficamente elaborada.

El duelo trascurrió con normalidad, sin interrupciones y con múltiples palabras de ánimo desde la grada. El equipo local lo siguió intentando, pero el San Agustín en defensa estuvo muy bien plantado. Una falta botada desde el centro del campo fue bien detenida por Guzmán Pinillos, aunque la suerte cayó del lado contrario y Joel cazó el rebote para anotar el tercero y ampliar la ventaja en el marcador.

Todavía en la primera parte el Jai Alai no dijo su última palabra, y Hernán, el capitán, firmó el 1-3 para meter a su equipo en el partido. La cita se convirtió en un intercambio de golpes, con paradas salvadoras de los dos guardametas. Sin embargo, antes de que el árbitro pitará el final de la primera mitad, Noel, del San Agustín colocó el 1-4 en el marcador.

La segunda parte fue distinta, los jugadores del Jai Alai C quisieron ir a por el partido con más insistencia, y ya en el saque inicial probaron fortuna tirando a puerta, pero no hubo suerte. Aunque siguieron intentando recortar distancias tras el inicio del segundo asalto, el 1-5 lo anotó el San Agustín, que tuvo más acierto de cara a portería con Manuel.

Desde el banquillo, cada jugador que entraba al campo ofrecía algo distinto en los locales, pero no fue suficiente. Aunque si un nombre sobresalía del resto en el Jai Alai, ese era el de Rayan, que llevó la batuta en el juego del equipo. Además, tuvo algunas ocasiones para marcar, pero se chocaron siempre con el portero visitante y no le acompañó la suerte.

Ya en el tramo final, el San Agustín aprovechó un rebote en el área y metió el sexto. Ningún equipo parecía querer que llegara el final, y en la recta final, el Jai Alai se topó con el larguero y con el muro visitante, pero ello no frenó que marcarán dos goles para maquillar el resultado (3-6). Con el final, el San Agustín logró su primera victoria del curso.

SALA DE PRENSA

Daniel Santos y Miguel Ángel Pollo

Daniel Santos (entrenador del Jai Alai C) : «El verdadero resultado es que los chicos se lo han pasado bien»

Miguel Ángel Pollo (entrenador del San Agustín) : «Los jugadores se han aplicado y hemos conseguido la primera victoria»

