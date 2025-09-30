El partidazo de la jornada: el Calasanz B no se guarda ningún gol en su estreno liguero ante el Salamanca FF

La Gaceta Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

El Grupo 2 de la Tercera División benjamín Grupo 2 dio el pistoletazo de salida con el Calasanz B y el Salamanca FF viéndose las caras. Los locales, llamados a hacer grandes cosas en la temporada, impusieron su ley desde el principio, aunque el Salamanca FF, sin cambios, se lo puso muy complicado y ofreció varias cosas positivas pese al resultado final. Y es que, el cuadro visitante acabó pagando el cansancio por no contar con más mimbres en el banquillo.

Por su parte, el Calasanz B también contó con un verdadero artillero entre sus filas. Darío García quiere pelear por el pichichi de la competición, y así lo confirmó desde el primer día con seis goles en su cuenta particular. Manuel Villar tampoco se quedó atrás con un 'hat trick', y Darío y Ángel Martín marcaron los goles restantes con un tanto para cada uno.

El reloj marcó las 9 de la mañana, y en el municipal de Chamberí regresó el aroma a fútbol base. Con todos los jóvenes en sus puestos, el Calasanz B y el Salamanca FF comenzaron su andadura en la competición. Darío García puso punto final a unos primeros compases de gran igualdad, cuando, en el minuto 3 de juego, marcó el primero en un saque de esquina directo a portería.

El gol no descompuso al Salamanca FF, que lo intentó a través de Cecilia, pero un serio Sergio Ferrero ponía el candado en la portería del Calasanz. El Salamanca FF seguía intentando hacer daño mientras Eliane se hacía enorme en la portería ante las acometidas locales. Hasta que, antes del descanso, Manuel Villar zanjó las opciones visitantes con dos goles antes del descanso. Primero, con una carambola que acabó sonriendo al Calasanz, y después, con un disparo que cogió a contrapié a la guardameta visitante. Con 3-0 se cerró un primer tiempo en el que el Salamanca FF hizo méritos para estrenar su casillero de goles, pero no encontró el acierto.

Tras el paso por vestuarios, el Calasanz metió una marcha más cuando empezaron a caer las fuerzas en el Salamanca FF que, sin cambios, no se podía detener ni un segundo a descansar. Así, los locales marcaron 5 goles en diez minutos para finiquitar el partido. La lluvia de goles, la gran mayoría de gran calidad, se detuvo con los tres últimos tantos en el tramo final en lo que fue un día donde el Calasanz no se guardó ni un solo tanto.

SALA DE PRENSA

Ampliar Víctor Martín y Alba de Arriba Víctor Martín (delegado del Calasanz B) : «Los chicos estaban muy ilusionados por volver a la competición y lo han demostrado». Alba de Arriba (entrenadora del Salamanca FF) : «Se ha visto mucha mejoría desde que empezamos y nos quedamos con eso»