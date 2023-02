Nuevo bochorno en la base: un padre insulta y acaba arrojando agua a un árbitro de prebenjamines

Nuevo bochorno en el fútbol base. En esta ocasión en un choque de Primera Prenenjamín (niños de 6 y 7 años) entre el CD Navega y el CD Ribert, en el que un que un padre ha tenido que ser retenido en el recinto del Vicente del Bosque de Garrido tras protagonizar un vergonzoso incidente que ha acabado requiriendo la presencia de Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron al término del choque, cuando el sujeto en cuestión (al que se identifica como “padre del CD Ribert”) se ha dirigido al colegiado del encuentro A. V. de manera vejatoria, profiriendo “insultos de todo tipo”, tal y como han relatado testigos presenciales a este diario.

No conforme con eso ha terminado por arrojarle agua por encima, lo que ha motivado que desde el CD Navega no solo se le llamara la atención, sino que se ha decidido llamar a la policía, negándole la salida del recinto a la espera de que llegaran los agentes, una vez personada la Policía Nacional se ha tomado declaración de los hechos (reconociendo el padre los actos) y se ha cerrado el expediente ya que el colegiado no ha querido presentar denuncia.