El Mirat Team acaba como mejor equipo español en la Copa de Naciones Lidia Castro fue la más destacada de las salmantinas con un segundo puesto en la primera etapa en la Bizkaikoloreak

Componentes del Mirat Team, en la prueba de la Copa de Naciones.

Alex G. Santana Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 13:33

El Mirat Team volvió a brillar en una prueba de la Copa de Naciones, en este caso la Bizkaikoloreak, con 150 corredoras pertenecientes a equipos y selecciones del panorama internacional. El salmantino fue el mejor equipo español, finalizando en la sexta plaza, y tuvo en Lidia Castro a su ciclista más destacada, con un brillante segundo puesto en la primera de las dos etapas de las que se componía la prueba.

El Mirat Team finalizó en la clasificación general por equipos a 7 minutos y 15 segundos del primer clasificado, el Grouwels-Watersley de los Países Bajos, y superó a otros conjuntos españoles como el Baqué, La Sede o el Mitxe Sen/Beratxa.

En la general individual la mejor clasificada fue Irene Moreno, a 1 minuto y 16 segundos de la vencedora, la italiana Matilde Rossignoli, mientras que Lidia Castro fue 18ª.

Esta semana las salmantinas pondrán punto y final a las pruebas por etapas esta temporada en la Vuelta a Portugal sub 19.