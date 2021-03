La Junta de Castilla y León —en concreto, Sanidad— no hará distingos entre deportes al aire libre y en pabellón a la hora de hacer excepciones para no llevar mascarilla durante los encuentros de base; algo que sí sucede en los choques de rango nacional o encuentros sénior de Regional. Así, no solo los jugadores sino todos los “intervinientes en el evento deportivo” deberán de llevar puesta la mascarilla durante los encuentros en todo momento. “Desde los árbitros hasta los recogepelotas”, afirman fuentes de la Federación de Castilla y León, haciendo referencia expresa a la contestación de la Junta a este respecto: “Es una pregunta que le hemos planteado porque la Federación ha recibido numerosas preguntas de los clubes a este respecto y la respuesta es esa y es clara: todos los actores vamos a tener que llevar la mascarilla”, apuntan.

A este respecto el colectivo arbitral de Salamanca explicó a este diario no tener un protocolo aún fijo, y señaló que atenderá las normas que vengan impuestas por Sanidad: “Si tenemos que pitar con la mascarilla puesta lo vamos a hacer, son las normas y obviamente las aceptaremos”, apuntan.

De este modo, así, como sucede ya en el baloncesto o en el balonmano, los colegiados tendrán que tener el silbato introducido en la boca desde el pitido inicial hasta finalizar el encuentro para dirigir los choques de fútbol base.