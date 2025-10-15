Así fue la jornada en el fútbol base: el Navega B infantil olvida su última derrota goleando y Unionistas C benjamín se lleva el gran derbi

Jaime García Salamanca Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:34 Comenta Compartir

El fútbol base charro cumplió el tercer capítulo de Liga, todo en un fin de semana donde se firmaron 1.191 goles. En fútbol 11 se marcaron 380 dianas, y en la modalidad de fútbol 7, celebraron 811 tantos. La Liga que más dianas cantó fue la Segunda Prebenjamín con 75 goles marcados.

Por otro lado, el triunfo como local se impuso esta jornada en la quiniela con la victoria de 72 conjuntos en casa. En fútbol 11, 30 equipos vencieron como local, y 42 lo hicieron en fútbol 7. Por otro lado, la victoria como visitante sigue sin imponerse, y 62 equipos vencieron a domicilio. La Tercera Benjamín Grupo 1 acogió el mayor número de victorias lejos de casa con un pleno (6) de equipos.

Ampliar El Navega B infantil olvida la última derrota goleando (2-0) Navega B : Vega Herrero; Marcos Sánchez, Javier Ramos (Javier Lorenzo, min. 57), Paula Vicente, Marco Martín, Mario Sánchez (Adam Amaalou, min. 36), Iker García, Saúl Hernández, Mateo Lorenzo, Daniel López (Adrián Lucas, min. 57) y Jorge Rubio (Alex Bautista, min. 57). Béjar industrial : Álvaro López, Aitor González, Iván Martín, Rubén Jiménez, Guillermo Mora, Onofre Sánchez, Asier Soria, IKer Izquierdo, Abel García (Mario Pato, min. 36) y Óscar del Almo (Nahuel Nicolás Parra, min. 36). Goles : 1-0, min. 2: Iker García; 2-0, min. 16: Mateo Lorenzo; 3-0, min. 20: Mateo Lorenzo; 4-0, min. 54: Jorge Rubio.

Ampliar Emocionantes tablas entre el Ribert y el Villamayor alevín (2-2) Ribert : Miguel Arrabal Sánchez; Daniel Benito García, Jorge García Gómez, Alex García Hernández, Ariel López Gunev, Marcos González López y Alejandro García Herrero -equipo inicial- David Benito Sánchez, Ángel Blanco González, García y Sergio Santamaría Clavo. Villamayor : Hugo Rodríguez Saez; Pablo Galán Santos, Vicente Bosch González, Izan Montejo Herrero, Aarón Huidobro Martín, Christian Mateos Gómez y Carlos Centurión Velasco -equipo inicial- Gael Prado Martín, Sergio Iglesias Fernández y Sergio Lucas Gallego. Goles : 1-0, min. 2: Ariel López Gunev; 1-1, min. 20: Sergio Lucas Gallego; 2-1, min. 49: Ariel López Gunev; 2-2, min. 50: Izan Montejo Herrero.

Ampliar Unionistas C se lleva el derbi en la 3ª Benjamín Grupo 1 (3-5) Salamanca UDS C : Alonso; Román Mateos, Ángel Portilla, Pablo Salvador, Alejandro Pérez, Marcos Fraile y Manuel Cachay -equipo inicial- Mario Amores, Aitor Aparicio, Roberto Pérez, Juan Carlos Canete e Isaias Rafael Dueñas. Unionistas C : Ever; Aarón Flores, Pablo López, Oliver García, Lucca Cubillo, Víctor y Álvaro Colmenero -equipo inicial- Daniel Moralejo, Izan Jiménez, Carlos García, Daniel Villardón y Lucas Santos. Goles : 0-1, min. 23: Álvaro Colmenero; 1-1, min. 25: Marcos Fraile; 2-1, min. 36: Marcos Fraile; 2-2, min. 37: Pablo López; 2-3, min. 37: Izan Jiménez; 2-4, min. 40: Oliver García; 3-4, min. 45: Ángel Portilla;3-5, min. 50: Pablo López.