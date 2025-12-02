Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LA GACETA DE LOS CRACKS

Así fue la jornada: el Deportivo sigue imparable en la 3ª Benjamín y Pedro de la Mano otorga los tres puntos al Villamayor

La Gaceta

Salamanca

Martes, 2 de diciembre 2025, 16:51

Comenta

El fútbol base salmantino cumplió el noveno capítulo de Liga para la inmensa mayoría de conjuntos, una jornada que fue la antepenúltima antes de hacer un alto en camino debido al parón de Navidad. Respecto a lo realizado este fin de semana sobre el verde, el triunfo como local se volvió a imponer en la quiniela con la victoria de 74 conjuntos en casa.

En fútbol 11, 28 conjuntos ganaron como local, y en fútbol 7 lo hicieron 46. Mientras que, 67 equipos ganaron a domicilio. En la Primera y Segunda Infantil, y en la Tercera Alevín Grupo 4 se dio el mayor número con cinco triunfos lejos de casa.

El Navega no da opciones a Unionistas en la 1ª infantil (0-4)

Unionistas C : Marco Sánchez Sánchez; Pablo García, Juan González, Manuel Rodrigo, Miguel Gutiérrez, Juan García (Saul Maria, min. 47), Juan Marcos (Carlos, min. 56), Marco Bautista (Cayetano, min. 47), Matías Iglesias, Gonzalo García (Darío, min. 36) y Joel Salazar. Navega : David Martín Martín; Óscar, Alex Haro, Hugo Martiño, Javier Pedrero (Miguel, min. 36), Hugo Martín, Mario Domínguez (Pablo, min. 46), Martín Cañadillas (Hugo, min. 51), Iván García, Iker Díez (Diego, min. 51) y Mario (Leo, min. 46). Goles : 0-1, min. 29: Hugo Martín (penalti); 0-2, min. 47: Hugo Martiño; 0-3, min. 63: Pablo Alonso; 0-4, min. 69: Pablo Alonso.

Pedro de la Mano otorga los tres puntos al Villamayor benjamín, pese al gran esfuerzo del Monterrey (0-1)

RS Monterrey : Rayan Barrajjal Bouhnouf; Elías Salazar García, José Ignacio Salazar Lozano, Ismael Maali Salazar, Javier Escudero Altares, Alejandro Escudero de la Cruz y Neymar Jiménez Jiménez. Villamayor : Saúl Seronero Fraile; Javier Sánchez San Román, Raúl Moro Hernández, Mario Ramos Martín, Pedro de la Mano Varela, Mateo Delgado Bombín y Claudia –equipo inicial- Eloy Lamamie de Clairac Crespo, Sergio González Sánchez y José Castaño Sánchez. Gol : 0-1, min. 44: Pedro de la Mano Varela.

El Deportivo Salamanca sigue imparable en la 3ª benjamín Grupo 1 (1-3)

Jai Alai B : Erik Benito Vicente; Carla Asensio Herrero, Alejandro Corbacho Marcos, Roberto Aparicio González, Fabio Hernández Alonso, Mohamed Ilyas El Boukhari y Hamza –equipo inicial- Manuel González Sánchez, Pablo Zubizarreta Lobo, Saúl y Lucas YM. Deportivo Salamanca : Adrián Tejeda Sánchez; Ahmed Mouadi Aftahi, Eva Carro Hernández, José Morato Martín, Joel Fraga García, Daniel Bailes Pérez y Hugo Flores Matías –equipo inicial- Hugo Diego Sánchez, Ángel Valle Motos y Álvaro Pérez Garrido. Goles : 0-1, min. 11: Daniel Bailes; 0-2, min. 33: Joel Fraga; 0-3, min. 42: Adrián Tejeda; 1-3, min. 49: Ahmed Mouadi (en propia a puerta).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un violento delincuente sale de prisión con pulsera GPS y vuelve a los 15 días por violar a una mujer en Salamanca
  2. 2 El pueblo de Castilla y León protagonista de la escapada de Colate y Fonsi Nieto: «Visita muy molona»
  3. 3

    La vida y la muerte en el mismo vientre
  4. 4 Detenidos tres hombres por agredir con una barra de hierro y un bate de béisbol a un conocido para robarle el móvil
  5. 5 Un centenar de municipios salmantinos contrarrestan la sangría demográfica de dos de cada tres pueblos
  6. 6 Hacienda retrasa un año la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu
  7. 7 Una tradición de cuatro generaciones en peligro: «Mi madre venía aquí ya durante la Guerra Civil»
  8. 8 A juicio por irrumpir ebrio en un hotel de Peñaranda pensando que era el suyo y dejar múltiples daños
  9. 9 La obra que desespera a todo un barrio: «Es un auténtico peligro»
  10. 10 Dos municipios de Salamanca en aviso amarillo por nevadas este martes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Así fue la jornada: el Deportivo sigue imparable en la 3ª Benjamín y Pedro de la Mano otorga los tres puntos al Villamayor

Así fue la jornada: el Deportivo sigue imparable en la 3ª Benjamín y Pedro de la Mano otorga los tres puntos al Villamayor