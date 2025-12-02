Así fue la jornada: el Deportivo sigue imparable en la 3ª Benjamín y Pedro de la Mano otorga los tres puntos al Villamayor

La Gaceta Salamanca Martes, 2 de diciembre 2025, 16:51 Comenta Compartir

El fútbol base salmantino cumplió el noveno capítulo de Liga para la inmensa mayoría de conjuntos, una jornada que fue la antepenúltima antes de hacer un alto en camino debido al parón de Navidad. Respecto a lo realizado este fin de semana sobre el verde, el triunfo como local se volvió a imponer en la quiniela con la victoria de 74 conjuntos en casa.

En fútbol 11, 28 conjuntos ganaron como local, y en fútbol 7 lo hicieron 46. Mientras que, 67 equipos ganaron a domicilio. En la Primera y Segunda Infantil, y en la Tercera Alevín Grupo 4 se dio el mayor número con cinco triunfos lejos de casa.

Ampliar El Navega no da opciones a Unionistas en la 1ª infantil (0-4) Unionistas C : Marco Sánchez Sánchez; Pablo García, Juan González, Manuel Rodrigo, Miguel Gutiérrez, Juan García (Saul Maria, min. 47), Juan Marcos (Carlos, min. 56), Marco Bautista (Cayetano, min. 47), Matías Iglesias, Gonzalo García (Darío, min. 36) y Joel Salazar. Navega : David Martín Martín; Óscar, Alex Haro, Hugo Martiño, Javier Pedrero (Miguel, min. 36), Hugo Martín, Mario Domínguez (Pablo, min. 46), Martín Cañadillas (Hugo, min. 51), Iván García, Iker Díez (Diego, min. 51) y Mario (Leo, min. 46). Goles : 0-1, min. 29: Hugo Martín (penalti); 0-2, min. 47: Hugo Martiño; 0-3, min. 63: Pablo Alonso; 0-4, min. 69: Pablo Alonso.

Ampliar Pedro de la Mano otorga los tres puntos al Villamayor benjamín, pese al gran esfuerzo del Monterrey (0-1) RS Monterrey : Rayan Barrajjal Bouhnouf; Elías Salazar García, José Ignacio Salazar Lozano, Ismael Maali Salazar, Javier Escudero Altares, Alejandro Escudero de la Cruz y Neymar Jiménez Jiménez. Villamayor : Saúl Seronero Fraile; Javier Sánchez San Román, Raúl Moro Hernández, Mario Ramos Martín, Pedro de la Mano Varela, Mateo Delgado Bombín y Claudia –equipo inicial- Eloy Lamamie de Clairac Crespo, Sergio González Sánchez y José Castaño Sánchez. Gol : 0-1, min. 44: Pedro de la Mano Varela.

Ampliar El Deportivo Salamanca sigue imparable en la 3ª benjamín Grupo 1 (1-3) Jai Alai B : Erik Benito Vicente; Carla Asensio Herrero, Alejandro Corbacho Marcos, Roberto Aparicio González, Fabio Hernández Alonso, Mohamed Ilyas El Boukhari y Hamza –equipo inicial- Manuel González Sánchez, Pablo Zubizarreta Lobo, Saúl y Lucas YM. Deportivo Salamanca : Adrián Tejeda Sánchez; Ahmed Mouadi Aftahi, Eva Carro Hernández, José Morato Martín, Joel Fraga García, Daniel Bailes Pérez y Hugo Flores Matías –equipo inicial- Hugo Diego Sánchez, Ángel Valle Motos y Álvaro Pérez Garrido. Goles : 0-1, min. 11: Daniel Bailes; 0-2, min. 33: Joel Fraga; 0-3, min. 42: Adrián Tejeda; 1-3, min. 49: Ahmed Mouadi (en propia a puerta).