Intenso fin de semana para el Doryoku con doble competición Cinco judokas del club subieron al podio en el Torneo Villa de Amurrio infantil

Alex G. Santana Salamanca Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:57 Comenta Compartir

El Club Doryoku vivió un intenso fin de semana deportivo, con su equipo dividido en dos importantes citas de competición que pusieron de manifiesto la amplitud y el compromiso de sus judokas. Mientras los deportistas de la categoría júnior se medían con la élite nacional en Gijón, los más jóvenes disfrutaban de la experiencia del clásico Villa de Amurrio Infantil.

Ambos escenarios, aunque diferentes en su nivel de exigencia, compartieron la misma esencia que define al club: esfuerzo, actitud positiva y un firme enfoque en el aprendizaje continuo.

Una nutrida representación de 18 judokas del Club Doryoku participó en el tradicional Villa de Amurrio Infantil, un evento que destacó nuevamente por su excelente organización.

El formato de competición de este encuentro fue especialmente valioso, ya que permitió a cada participante disputar un mínimo de dos combates. De esta manera, los jóvenes deportistas acumularon una significativa experiencia enfrentándose a rivales procedentes de diversas comunidades autónomas (País Vasco, Aragón, Navarra, Cantabria, Asturias, y Castilla y León) e incluso a competidores llegados de Francia.

Los resultados acompañaron al compromiso demostrado por el equipo, con cinco judokas subiendo al podio en sus respectivas categorías:

Medallas de Plata: Sigrid Iglesias (-40 kg), Isaac Martínez (-66 kg), y Álvaro Estrugo (+66 kg).

Medallas de Bronce: Víctor Monje (-42 kg) y Arón Cabezas (-66 kg).

Desde la dirección del club, se destacó que, por encima de las medallas, lo más relevante fue «el compromiso, la actitud y el compañerismo» que exhibieron todos los miembros de la expedición.

Paralelamente, Gijón fue el escenario de una de las citas más exigentes del calendario nacional: la Supercopa de España Júnior, que congregó a cerca de 500 participantes y presentó un nivel de competición altísimo.

El Club Doryoku se presentó con seis representantes en este torneo de máxima demanda:

- 60 kg: Aaron García.

- 66 kg: Eliot Szentgroti y Raúl Hernández.

- 81 kg: José A. Alayo y Javier Martin.

- 57 kg: Nadia Barbero.

A pesar de no lograr alcanzar las codiciadas medallas en esta ocasión, los judokas del Doryoku ofrecieron su mejor versión en cada combate, demostrando determinación y una notable entrega en un entorno de máxima exigencia. Cada experiencia adquirida en competiciones de este calibre se considera un paso fundamental en su desarrollo y madurez como deportistas.