Samuel y Diego Rivas, tras obtener las medallas en el Campeonato de España.

Gran éxito de los hermanos Samuel y Diego Rivas en el Nacional de Menores

Oro para el jugador de categoría júnior y plata para el infantil en el torneo celebrado en Zaragoza

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:33

Comenta

Los hermanos salmantinos Samuel y Diego Rivas García firmaron un destacado papel en el Campeonato de España por equipos de menores, celebrado este fin de semana en Zaragoza, defendiendo los colores del Club Fit Point de Mallorca.

En categoría júnior, Samuel Rivas se proclamó campeón de España tras imponerse por 2-1 en la final al Pádel Mérida. El salmantino contribuyó al triunfo de su equipo al ganar uno de los partidos decisivos formando pareja con Izan Remera.

Por su parte, en categoría infantil, su hermano Diego Rivas se alzó con el subcampeonato, también con el Fit Point, después de caer por 2-1 en la final ante el Conpas Pádel Academy.

Una gran alegría para la familia Rivas García, que suma un nuevo éxito a su brillante temporada. Hace apenas unas semanas, Samuel se proclamaba campeón con la selección española en la FIP Junior World Cup, confirmando el gran momento del pádel base salmantino.

