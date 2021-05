El penalti pitado sobre Karim Benzema [Real Madrid] que acabó siendo lanzado por Rakitic [Sevilla] en el área contraria, y que desembocó en un ‘pinchazo’ blanco en su pelea por LaLiga, ha reavivado la lumbre del VAR —videoarbitraje— hasta llevarla al mismísimo fuego vivo: “Se han cargado el fútbol. Es el único deporte en el que este sistema falla...”. Los tentáculos del VAR y sus polémicas tienen corto el recorrido: competiciones europeas, selecciones, Primera y Segunda. Y ya. O eso era hasta ahora, pues la FCyLF —Federación de Castilla y León de Fútbol— ha apostado a lo grande por la tecnología en estos tiempos de pandemia —y más al no poder acceder a los vestuarios ni jugadores, ni entrenadores siquiera los árbitros, lo que imposibilita abrir y cerrar actas desde los ordenadores allí habilitados—; hasta el punto que a día de hoy (pese a que la temporada en la cantera no es competitiva) hay cinco aplicaciones móviles activas: Fénix, Delegado, Árbitro, Partes Médicos y Formación.

Un pack al que solo le falta el pinganillo en la oreja y recibir la apreciación de turno —“Revisa ‘tal’ acción del alevín del Calvarrasa...”—, pues la demás tecnología ya está al servicio del fútbol de cantera charro. “De hecho, solo nos falta poder enseñar la cartulina amarilla y la roja a través del teléfono. Todo lo demás lo podemos gestionar con él”, se felicitan los colegiados salmantinos. “Los que ya tenemos un largo recorrido en la cantera y hemos vivido la época de las fichas en papel y después el carné de jugador, esta tecnología ha venido a ayudarnos de una manera que los nuevos árbitros no saben y no valoran. El proceso administrativo, por así llamarlo, ha quedado reducido a la mínima expresión y eso ayuda mucho”, apuntan los más ‘viejos’ del Colegio Arbitral salmantino. “Para mí la llegada de estas aplicaciones ha supuesto ganar en tiempo. Y ganar tiempo no es que no tengamos que estar una hora antes en el campo como antes, sino que tenemos tiempo para hacer más labor de árbitro: ahora se revisan mejor las instalaciones, el terreno de juego... Y eso repercute en un mejor arbitraje. Estamos más centrados en lo que tenemos que estar, desde mi punto de vista. Estas Apps, por lo tanto, nos han hecho más fácil la vida”, apunta el colegiado Alejandro Rubio Olave.

La aplicación móvil para los árbitros no es nueva —pues lleva en activo tres temporadas— pero sí la de delegados; y de la combinación de ambas ha ‘nacido’ el VAR del fútbol de cantera: ahora un entrenador selecciona su alineación [y la convocatoria] a través del teléfono móvil con media hora de antelación y una vez se tenga el “OK”, el colegiado ya puede desde la suya específica abrir el acta del encuentro. “Una vez tengo confirmación por parte de los dos equipos yo lo que hago es llamar a los dos delegados y pedirle la confirmación por si ha habido un error o cualquier contingencia. Nos juntamos los tres con el móvil delante un instante antes de arrancar el partido, repasamos las alineaciones y a jugar”. Este trámite, que, a día de hoy, es de “un minuto” hace no tanto era “casi de una hora”: “No te quiero decir si tenías que redactar a mano el acta en pleno invierno y tenías congeladas las manos...”, recuerdan sin ningún tipo de nostalgia los colegiados salmantinos.

Para que las aplicaciones tengan la connotación del VAR hace falta más. Y el caso es que las Apps dan más de sí: “Como tenemos las fichas en el móvil es mucho más fácil reconocer a todos los jugadores para todo, desde apuntarle un gol hasta ver si existe la picaresca de querer que un jugador que no sea haga las veces de otro. Ahora mismo está todo informatizado y está a punto de llegar el día en el que no tengamos que apuntar nada a mano y podamos hacer todo en el mismo momento a través del móvil”, explica Rubio Olave.

La conexión que tienen la aplicación del Árbitro y la del Delegado y que dan forma al peculiar VAR del fútbol en la cantera es el Sistema Fénix, que fue el encargado de informatizar hace más de un lustro todo el fútbol de cantera: “De aquí parte todo lo demás, en esta plataforma online está registrado buena parte del fútbol español, se puede realizar casi cualquier gestión del fútbol”, explican desde la FCyLF antes de presentar las otras cuatro aplicaciones: “La App del Delegado es de nuevo uso esta temporada, a través de unas claves que te dan competencia para ver a tu equipo y que sea más fácil el comienzo de los partidos, con la vestimenta de la equipación, la elección de los dorsales, los jugadores, el capitán o en once. La App arbitral permite a los colegiados hacer las actas a través del móvil o una Tablet, mejorando la rapidez a la hora de subir los resultados, lo que hace más sencillo el seguimiento de la temporada. La Aplicación de partes médicos permite a los conjuntos dar parte de una lesión deportiva. Y, por último, la aplicación para la formación: usada en su mayoría por entrenadores, es una plataforma de la RFEF de uso interno para los cursos semipresenciales u online”.