Diego Martín, de La Valmuza, campeón de España infantil El joven jugador salmantino fue el mejor de su categoría en el Nacional celebrado en La Coruña

La Gaceta Salamanca Viernes, 15 de agosto 2025, 19:10 | Actualizado 19:22h.

Diego Martín Alonso, jugador de La Valmuza Golf, se proclamó hace unos días campeón de España infantil de pitch & putt tras ser el mejor de esa categoría en el Nacional celebrado en el campo de Barbanza Golf (La Coruña).

Formado en la Escuela de La Valmuza Golf desde hace cuatro años, el salmantino ha demostrado con esta victoria su gran progresión, que le ha llevado a proclamarse campeón de España infantil.

Diego Martín completó la doble jornada en Barbanza Golf con un total de 104 golpes, - 4. Después de completar el primer recorrido en 50 golpes y el segundo en 54.

Su excelente tarjeta le sirvió para superar a Julio Fernández, segundo clasificado con 106, y Carlos Domínguez y Javier García, que compartieron la segunda posición con 108.

El salmantino demostró una gran regularidad durante todo el torneo, ya que firmó un total de 9 birdies y únicamente penalizó con 5 bogeys su tarjeta.

En la clasificación general del Campeonato de España sub 16 de pitch & putt finalizó en la sexta plaza. Únicamente fue superado por los cinco jugadores que acabaron con un quíntuple empate de - 6, teniendo que decidirse el ganador en un playoff. Que se llevó el gallego Martín Gancedo, seguido por el valenciano Sergi López y el también gallego Goa Barranco. Carlos del Valle y Francisco Esclapez fueron cuarto y quinto.