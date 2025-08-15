Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Diego Martín, con el trofeo de campeón de España infantil.

Diego Martín, de La Valmuza, campeón de España infantil

El joven jugador salmantino fue el mejor de su categoría en el Nacional celebrado en La Coruña

La Gaceta

Salamanca

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:10

Diego Martín Alonso, jugador de La Valmuza Golf, se proclamó hace unos días campeón de España infantil de pitch & putt tras ser el mejor de esa categoría en el Nacional celebrado en el campo de Barbanza Golf (La Coruña).

Formado en la Escuela de La Valmuza Golf desde hace cuatro años, el salmantino ha demostrado con esta victoria su gran progresión, que le ha llevado a proclamarse campeón de España infantil.

Diego Martín completó la doble jornada en Barbanza Golf con un total de 104 golpes, - 4. Después de completar el primer recorrido en 50 golpes y el segundo en 54.

Su excelente tarjeta le sirvió para superar a Julio Fernández, segundo clasificado con 106, y Carlos Domínguez y Javier García, que compartieron la segunda posición con 108.

El salmantino demostró una gran regularidad durante todo el torneo, ya que firmó un total de 9 birdies y únicamente penalizó con 5 bogeys su tarjeta.

En la clasificación general del Campeonato de España sub 16 de pitch & putt finalizó en la sexta plaza. Únicamente fue superado por los cinco jugadores que acabaron con un quíntuple empate de - 6, teniendo que decidirse el ganador en un playoff. Que se llevó el gallego Martín Gancedo, seguido por el valenciano Sergi López y el también gallego Goa Barranco. Carlos del Valle y Francisco Esclapez fueron cuarto y quinto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los recuerdos de un bar que creció con el barrio: «Cuando llegamos ninguno de estos edificios estaba»
  2. 2 Siete incendio activos: Cipérez, El Payo y La Sagrada en nivel 2; y Barbalos y La Alberca en nivel 1
  3. 3 Activo el incendio forestal en Gallegos de Argañán
  4. 4 Expertos proponen variar el trazado del tren Ruta de la Plata por Salamanca
  5. 5 Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, el primero de nivel 2 y el segundo de 1
  6. 6 Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez
  7. 7 Agresión a sanitarios: una enfermera del centro de salud de San José recibe un fuerte golpe en el pecho
  8. 8 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 15 de agosto?
  9. 9 Primeras consecuencias de los incendios: evacúan El Payo y dos heridos en Cipérez
  10. 10 Reabre la A-66 tras el incendio de Cáceres

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Diego Martín, de La Valmuza, campeón de España infantil

Diego Martín, de La Valmuza, campeón de España infantil