Denuncian insultos de padres a jugadoras benjamines: “Fue deleznable”

La 15ª jornada de Liga en el fútbol base volvió a dejar, una vez más, el mal sabor de boca de las faltas de respeto a los protagonistas de los encuentros sin reparos a la edad de jugadores que se encuentran en plena etapa de formación tanto académica como personal. Estos hechos, aunque a cuenta gotas, no se acaban de marchar de una vez por todas del fútbol.

“Es la primera vez que me ocurre que en el partido de unas niñas de 8 y 9 años los padres del equipo contrario las insulten y se rían de ellas”, ha denunciado con desasosiego una madre a este diario. “Menos mal que no les oían”, espeta. “Pero menuda falta de una educación que se creían tener. Estos comportamientos son deleznables”, describe la madre del equipo benjamín afectado por los insultos. “Nunca, en todos los partidos que he ido, había pasado esto; pero este fin de semana, ya ha servido para todos”, concluye su denuncia a este diario.

En este sentido, cabe recordar, que la FCyLF con la intención de cortar de raíz estas actitudes ha lanzado tres seminarios exclusivos para padres que se celebrarán de manera online los días 10 y 24 de febrero, y jueves 3 de marzo, y que se engloban dentro del proyecto fútbol en familia.