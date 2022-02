La Federación manda a los padres a la escuela

La Federación de Fútbol de Castilla y León ha decidido mandar (una vez más) a los padres del fútbol base a la escuela. El goteo de crispación en las gradas, que por desgracia parece inherente a la propia competición, es algo “a erradicar” en labor autoimpuesta por la Federación. Y, en este sentido, la entidad presidida por Marcelino Maté ha apostado esta campaña por el ciclo ‘fútbol en familia’.

“Este ciclo formativo, online y gratuito, se compone de tres seminarios sobre entornos sin violencia en el fútbol, nutrición para el crecimiento del futbolista de base y fútbol desde los valores de la familia”, afirman desde la FCyLF, que ha programado estas sesiones para los lunes 10 y 24 de febrero, y jueves 3 de marzo. Vanessa Romero (psicóloga), Guillermo Casas (nutricionista) y los psicólogos de la Federación, Jonathan Muñoz y Raquel Martínez serán los encargados de llevar las sesiones.

“Por ahora, los datos de inscripción”, que permiten inscribirse en cada uno de ellos de manera independiente, “son muy buenos”, se felicitan desde la FCyLF. “Estas sesiones pertenece a nuestro proyecto ‘Gol y buen trato’, es algo que se ha hecho muy poco en el entorno deportivo en Castilla y León. La idea es ayudar a los padres a comprender el fútbol como un vehículo de desarrollo”, afirma Jonathan Muñoz, uno de los cuatro ponentes en los seminarios. “No solo hace referencia a la violencia en el deporte, sino que a través de estas sesiones lo que trataremos es de prevenir con píldoras formativa. Concretamente, en la primera sesión, lo que vamos a explicar a los padres es como pueden utilizar el fútbol sus hijos para que se formen”, explica. Y ahonda: “El fútbol, tienen que saber, que presenta dos caras: una ‘a’, en la que el deporte es valores para el desarrollo educativo y presenta unos beneficios; y otra ‘b’, que es lo que vemos en la tele. Este es un deporte muy mediático, en el que a los jugadores se les endiosa, y uno por ser bueno jugando al fútbol no es nada de eso sino tan solo un buen jugador”, sentencia. “¿Cuantos jugadores tienen estudios? Pues es bajísimo y creemos que en quién deben de enfocar es en los jugadores con estudios no en Neymar porque tenga un Ferrari; y en estas expectativas es donde vienen parte de las frustraciones no solo en los niños...”. “Queremos poner sobre la mesa un dato demoledor: tan solo un 0,04 por ciento del total de licencias de fútbol de España llega a vivir de ello”, explica Jonathan Martín. “Es obligación de los clubes devolver a los niños a su entorno familia en las mejores condiciones posibles y la de los padres enfocar bien a sus hijos”, afirma. En cuanto a la violencia en los campos, la FCyLF apuesta por “la soledad” del autor de comentarios inapropiados: “Lo que tenemos que hacer es que se sientan en el momento mal por hacer eso”.