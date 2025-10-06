Castilla y León, campeona de España sub 16 con un papel fundamental de los salmantinos

La Gaceta Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 12:25 Comenta Compartir

El equipo masculino de Castilla y León se proclamó campeón de España de Federaciones sub 16, con un total de 263 puntos y por delante de Andalucía (263) y Galicia (245). Un título nacional que tuvo la guinda del récord de España de la categoría del relevo 4x100 masculino (42.84). En féminas, el combinado regional no pudo repetir el podio del pasado año y termino en quinta posición con 212 puntos. El oro fue para Madrid (257), seguida de Cataluña (255), Valencia (243) y Andalucía (213).

Castilla y León sumó un total de 16 medallas, con tres de oro, cuatro de plata y nueve de bronce. Se completa así una gran temporada regional en este 2025 en todas sus categorías. Como ejemplo más claro tenemos esa representación regional en el Mundial absoluto.

El éxito masculino sub16 tuvo en esta ocasión muchos «culpables», con varios nombres propios. Uno de los más destacados fue ese cuarteto con el vallisoletano Darío Pérez, el soriano Iván Sanz, el palentino Diego Zorita y el salmantino José Toumani Barrios, que no sólo ganaron la final del 4x100, sino que lo hicieron batiendo el récord de España de la categoría con una marca de 42.84. El anterior crono nacional de 43.37 estaba en posesión de Extremadura.

Medalla de oro también para el propio José Toumani Barrios en la final de los 100. El salmantino sigue de dulce y se hizo con el triunfo con una marca de 11.04. El tercer triunfo individual para Castilla y León fue para otra de las destacadas, Celia Hidalgo, en los 300 metros vallas. La segoviana se impuso con un tiempo de 44.47.

Medalla de plata para Diego Valero en los 600 metros. El soriano hizo un tiempo de 1:22.71, que supone además récord de Castilla y León de la categoría. Segunda plaza también para el palentino Samuel Gutiérrez en el concurso de peso, con una marca de 16,31, al igual que el burgalés Imad Zuhaitz Urrutia en el triple salto masculino, y además con mejor marca personal (13,42). En esa misma prueba la también burgalesa Paola Peña fue cuarta con 11,30.

La cuarta medalla de plata fue para Bruno Rojo en la competición de jabalina. El burgalés hizo un mejor lanzamiento de 51,29, mientras que en el concurso femenino la vallisoletana Andrea de Castro fue cuarta con 36,15.

En martillo masculino el leonés Miguel Muñoz hizo mejor marca personal (54,45) para colgarse medalla de bronce. También se hicieron con la tercera posición los dos representantes de la longitud. La leonesa Sara Aparicio lo hizo con un mejor salto de 5,20 mientras que el salmantino Marcos Moro se hizo con una marca de 6,52. En los 3.000 marcha femenino Diana López logró otra medalla de bronce. La salmantina completó la prueba con un tiempo de 14:47.14.

Los 1.500 obstáculos nos dieron dos medallas más. El segoviano Carlos Mauricio fue tercero con 4:27.70, mientras que la burgalesa María Olalla repetía posición con 5:09.80. En disco el vallisoletano Mario Villa mejoró su marca personal para lanzar 48,87 y colgarse otra medalla de bronce. En la prueba de los 1.000 metros, tercera posición para la soriana Celia Díaz (3:02.70) y cuarto puesto para el vallisoletano Simón Camino, con mejor marca personal (2:36.45).

La última medalla de bronce llegó en el relevo masculino 4x300. El cuarteto formado por el burgalés Rodrigo Nozal, el abulense Rafael Núñez, el palentino Mario Fernández y el vallisoletano Daniel Alonso fueron terceros con un tiempo de 2:25.46. Por último, reseñar también el cuarto puesto del relevo femenino 4x100, con un crono de 49,70, la carta plaza del vallisoletano Daniel Alonso en los 300 metros (36,64), y del leonés Gael González en los 3.000 metros (9:29.58), o la quinta plaza del burgalés Beltrán Mariscal en los 100 metros vallas (13.98).

Vega Bautista, Candela Tapia, Layla Martín, Martina Vicente y Paula Parriego fueron el resto de componentes salmantinos de la selección autonómica.