El Caja Rural de Salamanca cierra la temporada con doble victoria Eneko Ruedas y el equipo de Promesal, vencedores en la Vuelta a Álava

Eneko Ruedas y el resto de componentes del Caja Rural de Salamanca, tras ganar la Vuelta a Álava.

La Gaceta Salamanca Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:07

Fantástico cierre de temporada para el equipo cadete Caja Rural de Salamanca – EKT, del Club Ciclista Promesal, en la Vuelta Álava, disputada durante los dos últimos findes de semana, que eran el cierre de competición para los cadetes salmantinos y que se saldaron con victoria en la general individual para Eneko Ruedas y victoria por equipos.

En la crono por equipos de la jornada inaugural, los salmantinos lograban una meritoria primera plaza que les colocaba como líderes de la clasificación individual con Eneko Ruedas.

Al día siguiente, con el propósito de defender el liderato, el equipo se esforzó por mantener la calma en el pelotón, que iba perdiendo unidades con el transcurso de los kilómetros. Sergio Filipe Rodrigues lograba una tercera plaza que le colocaba como líder de la carrera por puestos.

El segundo y último fin de semana la formación salmantina comenzaba con el mismo objetivo, mantener el liderato, que esta vez quedaba aún más delimitado gracias a la infiltración de Eneko Ruedas en una fuga numerosa que llegaría hasta la meta, con un cuarto puesto del burgalés.

Eneko, como primero de la clasificación general, lograba mantener el liderato en la jornada del domingo y hacerse con la victoria de la vuelta Álava 2025.

También el equipo Caja Rural de Salamanca se afianzaba con el primer puesto por equipos de la vuelta, tras un fin de semana de mucho mérito para los salmantinos.