Arranca la temporada 2025/26 del fútbol base: conoce todos los detalles El martes 30 de septiembre vuelve La Gaceta de los Cracks con la información de la primera jornada

Jaime García Salamanca Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:40

Las aulas de los colegios e institutos se volvieron a poblar con el final de las vacaciones, pero aún faltaba regresar a los terrenos de juego. Y, a partir de este fin de semana, el balón vuelve a rodar. El fútbol base en Salamanca celebra este sábado el comienzo de la temporada 2025/26 en el fútbol de cantera, para la extensa mayoría de equipos, y lo hace con la disputa de 153 encuentros.

Una nueva campaña repleta de emociones que volverá a contar con el protagonismo de pequeños y mayores. Además, trae consigo la creación de tres nuevas competiciones y la aparición de dos nuevos clubes.

139 días después, serán varios los jóvenes que, desde primera hora este sábado, se despierten pensado en volver a hacer sus mochilas y aguarden el momento de jugar junto a sus compañeros. Los diferentes conjuntos tienen ahora por delante 26 capítulos de Liga, salvo escasas competiciones con 27/28 jornadas, que se saldarán con vencedores y vencidos, aunque en otros muchos casos, el resultado final quede al margen.

Respecto a los verdaderos protagonistas que conforman el fútbol de cantera, este curso Salamanca cuenta con 313 equipos preinscritos desde juveniles hasta prebenjamín, de los cuales 129 de ellos competirán en el fútbol 11, y 184 lo harán en las categorías de fútbol 7. Por lo que habrá un aumento con respecto a la última temporada, ya que en la pasada campaña 304 conjuntos conformaron la base. Hay que recordar que en la temporada 2022/23, el fútbol charro contó con 272.

El aumento de equipos desde juveniles hasta prebenjamín viene de la mano, en otras muchas cosas, por la llegada de dos nuevos clubes en el fútbol de formación. Aldeaseca de Armuña y el Latino Kukuli se unen a la lista de entidades con presencia en el fútbol de cantera, por tanto, pasamos a contar de 31 clubes a 33 en la presente campaña. El primero de ellos se sumerge con un equipo en la 3ª División juvenil, mientras que el segundo, sale a competir con cuatro equipos, teniendo más presencia en el fútbol 7. El Latino Kukuli queda encuadrado en la 3ª División de las categorías infantil (Grupo 1), alevín (Grupo 4), benjamín (Grupo 2) y prebenjamín (Grupo 2).

Por ello, atrás quedan las 24 Ligas que completaron la temporada anterior la base, para dar paso a las 27 que lo hacen este año desde la Primera División juvenil hasta la Tercera División prebenjamín Grupo 2.

Las 3 nuevas competiciones son: Tercera División cadete Grupo 2, Tercera División alevín Grupo 4 y Tercera División benjamín Grupo 3.

Inicio de temporada para 22 de las 27 competiciones

La temporada 2025/26 dará comienzo este fin de semana para 22 de las 27 competiciones que conforman este curso la base. Ya que las cinco restantes adelantaron su estreno, y la de este fin de semana será su segunda jornada. La Tercera División cadete (Grupo 1 y 2), la Tercera División prebenjamín (Grupo 1 y 2) y la Primera División Infantil/Alevín Femenina cumplen este fin de semana su segundo capítulo de Liga. Por otro lado, a diferencia de la campaña anterior, el mes de septiembre se cierra con todas las Ligas en juego del fútbol de cantera charro.

Comienzo y final de la primera y segunda vuelta

Todo el fútbol base salmantino finalizará la temporada regular el fin de semana del 9 y 10 de mayo de 2026. La primera vuelta abarcará un total de 13 jornadas con comienzo en este 28 de septiembre, y con final el fin de semana del 18 de enero, ya entrados en 2026. Por otro lado, la segunda parte de la temporada se iniciará un fin de semana después, con también 13 jornadas aún por disputar, y concluye el 9 y 10 de mayo de 2026. En el caso de las 5 divisiones que ya han cumplido su primera jornada, su curso contará con 4 vueltas, aunque el final será el mismo.

Siete fines de semana servirán de descanso

El primer descanso para los jugadores de la cantera charra llegará el fin de semana del 2 de noviembre, mientras que el segundo lo conformarán los días 6 y 7 de diciembre. El último descanso de la primera vuelta en la competición se corresponde a los fines de semana de los días 27 y 28 de diciembre de 2025, y 3 y 4 de enero de 2026 debido al parón de Navidad. Ya en la segunda vuelta del campeonato liguero, el cuero volverá a detenerse los fines de semana del 28 y 29 de marzo y 4 y 5 de abril, correspondientes a la Semana Santa. Y, el último parón antes de cerrar la temporada 2025/26 en fútbol de cantera será el fin de semana de los días 2 y 3 de mayo.

Provincial de Aficionados

El fútbol base no será el único que saldrá a escena este fin de semana, también lo harán los equipos de la 1ª Provincial de Aficionados, una categoría que año tras año continúa su progresión. Hasta siete encuentros tendrán lugar a lo largo del primer fin de semana de competición, tres de ellos el sábado y el resto lo harán en la jornada dominical. Una Primera División Provincial de Aficionados que cuenta con catorce conjuntos este curso. Por su parte, la Segunda División Provincial de Aficionados tendrá que esperar un poco más y no cumplirá su primera jornada hasta el fin de semana del 11 y 12 de octubre, cuando los once equipos que conforman la Liga afronten el primer capítulo. Este curso, la competición contará con: Alba de Tormes, Calvarrasa de Abajo, Latino Kukuli, Cabrerizos, Select Generatio Academy, UD Mirobrigense, y las secciones 'B' del Jai Alai, Pizarrales, Helmántico, Deportivo Salamanca y RS Monterrey. Respecto al calendario, la competición contará con 22 jornadas, dividas en dos vueltas y finalizará el 9 y 10 de mayo.