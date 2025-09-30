Aldeaseca de la Armuña cumple su primer encuentro en el fútbol base salmantino: «Todo empieza hace 10 años»

Jaime García Salamanca Martes, 30 de septiembre 2025, 14:04 Comenta Compartir

El 27 de septiembre de 2025 será recordado en Aldeaseca de la Armuña por ser el día en el que el municipio salmantino cumplió su primer partido en el fútbol base, a través del único conjunto (Tercera División juvenil) que este curso milita en el fútbol de formación. «Por fin hemos logrado dar ese paso tan importante para el municipio», inicia Juan Carlos Sandoval, presidente del club.

Sin embargo, la historia de este grupo de jugadores empieza mucho antes, en concreto, diez años atrás. «Todo empieza hace 10 años. El club tenía presencia en el fútbol sala, pero queríamos estar también en fútbol y hacerlo desde la base. Pero, la fianza que pedía la Federación en aquel momento era inasumible para nuestro club», cuenta el presidente.

Ante este problema, el club encontró una manera de que los jóvenes jugasen, aunque sin llevar el nombre de Aldeaseca de la Armuña. «Como somos pedanía de Villares de la Reina, hablamos con el Ayuntamiento y encontramos una solución. A partir de ese momento nuestro equipo jugaría, pero, siempre de la mano del Villares de la Reina». Con el paso de las categorías, el resultado de los partidos fue tomando protagonismo, y de forma paralela se presentó otro problema. «Si éramos benjamines, lo hacíamos como equipo 'C' del Villares, por lo que nunca teníamos la posibilidad de ascender. Por tanto, los chicos si no tienen ningún aliciente de poder subir de categoría pues acababan aburriéndose y algunos se marchaban», cuenta Juan Carlos Sandoval.

Sin embargo, el final de la temporada pasada hizo que en Aldeaseca se planteasen, por fin, «jugar por y para nuestro pueblo, Aldeaseca de la Armuña». «Vimos que la fianza era más baja, y con la ayuda de los jóvenes del pueblo nos lanzamos. De la otra manera sabíamos que nunca podríamos ascender, así que dimos ese paso». Y, aquellos jóvenes que comenzaron su andadura en benjamines, este pasado sábado, por fin, se vistieron con la camiseta de su equipo, el Aldeaseca de la Armuña.

«Los chavales han ido pasando de categoría y ese bloque que lleva toda la vida juntos, que además son todos de Aldeaseca de la Armuña y algunos de Villares, ha cumplido el sueño de jugar el primer partido en la base de la historia del club». Con el reloj marcando las 19:30 horas, Aldeaseca de la Armuña se estrenó y lo hizo con un empate (3-3) contra el Hergar C en el Genci de Villares.

Y el protagonista del partido no podía ser otro que su capitán, Miguel Chinarro, quién firmó el primer tanto en la historia del club. «En mi caso llegué hace ocho, y quieras que no, hemos estado en la sombra. Este año por fin vamos a poder competir la categoría y, sobre todo, que lo que ganemos se va quedar para nuestro pueblo, Aldeaseca», explica el primer goleador del club, unas horas después del partido.

Como admiten tanto el presidente como el jugador, tras concluir la pasada temporada como segundos clasificados no tuvieron la opción de ascender porque existía otro equipo del Villares pero, «eso este año se ha terminado», zanja Miguel Chinarro. «Muchos años hemos competido la Liga, incluso la hemos ganado, pero no teníamos el gran premio. Esta temporada es diferente y todos tenemos mucha emoción porque tenemos la posibilidad de celebrar un ascenso», reconoce el autor del gol. Aunque, como buen capitán del barco, el equipo está por delante de cualquier gol. «Estrené marcador, pero, uno no marca por sí solo. Uno tiene detrás a todo el equipo, y todos hicimos fuerza para marcarlo».

Desde el club esperan que este equipo sea el primero de muchos bajo el nombre de Aldeaseca de la Armuña. «Queremos mantener a todos los del pueblo, y cuantos más mejor claro. Son muchos los pequeñitos que quieren jugar y se tienen que ir, entonces la idea es ir creciendo poco a poco y llegar a tener presencia en más Ligas, como en alevines o en benjamines, el año que viene».