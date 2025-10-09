Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Gimnasio municipal. S. DORADO
Culto al cuerpo y la salud, para todos

El Consistorio de Lumbrales apuesta fuerte por el ejercicio a través del gimnasio y clases variadas

S. Dorado

Lumbrales

Jueves, 9 de octubre 2025, 05:30

Ayuntamiento de Lumbrales

  • Dirección Plaza Mayor, 1, Lumbrales, Salamanca

  • Página web www.lumbrales.es

  • Página de Facebook Ayuntamiento de Lumbrales

No residir en una gran ciudad no es excusa para no estar en forma en el caso de Lumbrales, un municipio que apuesta con fuerza por la salud y el bienestar, con la ventaja de contar con un gimnasio municipal y completas instalaciones. Así, las actividades lúdico-deportivas no tienen nada que envidiar a las de la gran urbe, un importante aliciente para quienes disfrutan de cuidarse día a día y para la juventud, cada vez más preocupada por mantener una salud de hierro y un cuerpo fitness.

Las actividades programadas animan y complementan la oferta deportiva y de ejercicio, en función de la condición física, la edad y el objetivo deseado, pensando en cada usuario de forma totalmente personalizada. Lumbrales ofrece clases de lunes a viernes tanto en horario matinal como vespertino. Por un lado, la gimnasia de mantenimiento, step, pilates y full body, además de zumba, estiramientos y cardiobox.

Por si fuera poco, las instalaciones disponen de una biblioteca de clases en vídeo para que nadie se pierda ni una clase, y poder de este modo adaptar el ocio y el bienestar a la vida laboral y personal. La equipación del gimnasio está al día, y los interesados tan solo tienen que acercarse y consultar al monitor.

El cuidado personal y la salud son hábitos cada vez más instaurados en la sociedad, una prioridad para muchos, independientemente de su edad. y Lumbrales no se ha quedado atrás en este aspecto, convirtiendo el deporte y el ejercicio en general en una rutina indispensable, que además puede ser divertida y sin duda estimula la fijación de población al ser un servicio de lo más atractivo.

