Culto al cuerpo y la salud, para todos

S. Dorado Lumbrales Jueves, 9 de octubre 2025, 05:30

No residir en una gran ciudad no es excusa para no estar en forma en el caso de Lumbrales, un municipio que apuesta con fuerza por la salud y el bienestar, con la ventaja de contar con un gimnasio municipal y completas instalaciones. Así, las actividades lúdico-deportivas no tienen nada que envidiar a las de la gran urbe, un importante aliciente para quienes disfrutan de cuidarse día a día y para la juventud, cada vez más preocupada por mantener una salud de hierro y un cuerpo fitness.

Las actividades programadas animan y complementan la oferta deportiva y de ejercicio, en función de la condición física, la edad y el objetivo deseado, pensando en cada usuario de forma totalmente personalizada. Lumbrales ofrece clases de lunes a viernes tanto en horario matinal como vespertino. Por un lado, la gimnasia de mantenimiento, step, pilates y full body, además de zumba, estiramientos y cardiobox.

Por si fuera poco, las instalaciones disponen de una biblioteca de clases en vídeo para que nadie se pierda ni una clase, y poder de este modo adaptar el ocio y el bienestar a la vida laboral y personal. La equipación del gimnasio está al día, y los interesados tan solo tienen que acercarse y consultar al monitor.

El cuidado personal y la salud son hábitos cada vez más instaurados en la sociedad, una prioridad para muchos, independientemente de su edad. y Lumbrales no se ha quedado atrás en este aspecto, convirtiendo el deporte y el ejercicio en general en una rutina indispensable, que además puede ser divertida y sin duda estimula la fijación de población al ser un servicio de lo más atractivo.