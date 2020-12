Coque vuelve a reencontrarse con el Salamanca: “Le tengo ganas al partido por cómo salí de allí”

He tres junios Álvaro Coque [29 años] recortaba a un rival pasándose la pelota del pie diestro al zurdo; el resorte del centro le salió de natural al segundo palo de la meta que atacaba el Salamanca UDS —entonces Salmantino— en San Lázaro... Así nacía el gol del ascenso a Segunda B del conjunto del Helmántico. Ahora, cuatro temporadas después Coque y el Salamanca UDS vuelven a cruzar sus caminos. Aunque no navegan en el mismo barco: “Este partido me toca mucho el corazón. No dejo de jugar contra el que es mi equipo, el equipo de mi ciudad... Aunque me toque tenerlo enfrente defendiendo los colores del club al que me debo, que es el Zamora. Me da pena no jugar en el Salamanca, pero le tengo ciertas ganas por cómo salí de allí...”, relata sus sensaciones el lateral charro.

–Supongo que este choque lo tenía marcado en rojo desde que salió el calendario: ¿se esperaba un reencuentro así, con el que fue su equipo hundido como colista de la Liga?

––Ni de lejos. El Salamanca debería de estar más arriba, creo que en la plantilla tienen muy buenos jugadores, a los que les está pasando lo de estos tres años pasado, que por lo que sea no dan con la tecla para que el equipo funcione sin sobresaltos. A parte, este grupo nuestro es de los más complicados de la Segunda B, es un grupo en el que si no tienes el día pierdes seguro... También te digo que si enlazas dos o tres partidos seguidos ganando la situación se revierte de manera considerable. Este Salamanca no lo ha dicho todo.

–No solo usted se reencuentra con el Salamanca. También lo hace su compañero Juanan. ¿Hablan del Salamanca en los viajes a Zamora para entrenar?

–Al final es una hora la que tenemos por delante a diario, y sí, obviamente. Hablamos mucho de lo cómo les va a los tres equipos charros, y más ahora compartiendo grupo.

–Y pasado conjunto con ustedes, en el Salamanca tan solo está Amaro...

–Sí. Y con él mantenemos un contacto casi diario, tenemos un grupo de WhatsApp que sigue activo y en el que nos hablamos. Por eso sé de buena tinta lo que pasa en el Helmántico. Y también sabemos que él [Amaro] está triste por la situación, y porque son tres años en Segunda B en el que el guión para el Salamanca siempre parece ser el mismo.

–El proyecto del Zamora y el del Salamanca no se distancian mucho, ¿qué diferencias encuentra entre un club y otro?

–Creo que el Zamora es un club muy bien estructurado, en cada parcela hay una persona que sabe desde hace años lo que tiene que hacer. El director deportivo lleva tres temporadas, el entrenador también. En el Salamanca ahora el director general es el que tiene que hacer de entrenador, esas cosas los equipos lo acaban pagando. Lo que digo, no veo que haya ese orden que tenemos en Zamora.

–¿Qué Zamora se va a encontrar el Salamanca el domingo jugándose la vida?

–Pues un equipo que sabe muy bien lo que hace y lo que quiere. Es un grupo continuista, en el que 17 jugadores somos parte del ascenso de Tercera. Nos conocemos mucho, sabemos cómo se mueven los compañeros tanto dentro como fuera del campo, y eso se ve reflejado en los resultados. Estamos muy bien trabajados y además conseguimos hacer un buen vestuario.

–A usted el Helmántico le tira mucho: ¿si el Salamanca le llama para ayudar a revertir esta situación qué le diría?

–Cualquier respuesta sería ventajista porque sé cómo están los dos equipos. Yo ahora me debo al Zamora, club con el que me he quitado la espina del descenso del 2015. Y en el futuro claro que me encantaría volver a casa.