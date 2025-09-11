La Copa mixta de Castilla y León de halterofilia contará con la presencia de dos equipos salmantinos La cita tendrá lugar este sábado 13 de septiembre en Zamora

La Gaceta Salamanca Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:42

Salamanca llevará dos equipos a la Copa mixta de Castilla y León, que se celebrará en el recinto ferial Ifeza de Zamora este sábado 13 de septiembre. Los equipos constan de una mujer y un hombre que competirán juntos por sumar la mayor cantidad de puntos posibles.

En un primer equipo están Marta Rincón Fernández (Campeona de Europa Máster en 2024) y Enrique José Varela Pampín (Campeón de España universitario). Mientras que el segundo equipo lo componen Marta García Rincón (Campeona de Europa Absoluta en 2025) y Jose García Rodrigues (Campeón de Europa Sub15 en 2022).

Con estos mimbres que cuentan con una excelsa hoja de ruta, la ciudad del Tormes espera obtener buenos resultados en esta competición a nivel autonómico.