Conoce a la salmantina que se ha proclamado campeona de España sub 15 de halterofilia

La levantadora del Club Halterofilia Salamanca, Laura García, proclamó campeona de España sub 15 en la modalidad de dos tiempos en menos de 55 kilos. La salmantina partía como la favorita de la categoría y buscaba realizar la mejor marca de todas las participantes en todas las categorías, pero tuvo un tropiezo en arrancada que le impidió puntuar en el Total Olímpico. Aun así, supo reponerse y no necesitó más que un intento para superar a todas sus rivales y proclamarse campeona de España sub 15 en la modalidad de dos tiempos. La participación charra la completó Ayla Camila Castro Correa, en menos de 76 kilos. En su segunda participación en un campeonato nacional consiguió la mejor marca de su categoría, sin embargo Ayla competía fuera de concurso a la espera de adquirir la nacionalidad. Es una de las promesas de la halterofilia chara y hubiera sido campeona de España de arrancada, dos tiempos y total olímpico en el caso de haber acreditado la nacionalidad. Finalizado el Campeonato de España sub 15, el objetivo para Laura García ahora mismo se centra en el Campeonato de Europa de Halterofilia sub 15 que se celebrará del 6 al 14 de diciembre en Eilat (Israel) y para el cual ya ha sido citada junto a su hermana Marta García. Esta última competirá en la categoría sub 17. Ambas viajarán junto a su entrenador Javier Flores.