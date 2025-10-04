Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

David García intenta encontrar hueco para lanzar a la portería del Maravillas. MIGUEL OBES

El Ciudad de Salamanca pone fin a su mala racha con un solvente triunfo (30-21)

David García, Sergio Nicolás y Álvaro Carretero fueron los más destacados en ataque frente al Maravillas

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:58

El Ciudad de Salamanca estrenó su casillero de puntos este sábado al imponerse en el polideportivo Río Tormes al Maravillas por un contundente 30-21. Los de Martín Rechimón ofrecieron su mejor versión de lo que va de temporada y fueron mucho mejores que el rival, con una muy buena defensa e impulsados en ataque con los 7 goles de David García Egido y Sergio Nicolás, y los 6 de Álvaro Carretero.

El conjunto visitante fue capaz de aguantar el ritmo del Ciudad de Salamanca durante el primer tramo del encuentro, pero a partir del primer cuarto de hora los locales lo elevaron y empezaron a marcar las diferencias.

Ya al descanso el equipo salmantino mandaba por 3 tantos, pero un parcial de 8-0 en la reanudación terminó con cualquier duda respecto al marcador con el que iba a terminar el choque. A falta de quince minutos la diferencia llegó a ser de 10 goles y el único interés estuvo en saber cuál iba a ser la del minuto 60.

El conjunto de Martín Rechimón intentará aprovechar el triunfo y la imagen para el próximo compromiso a domicilio frente al Astillero el domingo 12 de octubre en la localidad cántabra.

