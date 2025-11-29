Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del último partido del Ciudad de Salamanca en el Río Tormes. LAYA

El Ciudad de Salamanca pierde en Arroyo un partido que bien pudo ganar (32-29)

Los de Martín Rechimón, que encajaron su cuarta derrota seguida, estuvieron mucho tiempo por delante en el marcador

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:32

Comenta

Dolorosa derrota para un Ciudad de Salamanca que acabó cayendo 32-29 contra el Arroyo, después de haber estado mucho tiempo por delante en el marcador, incluso hasta a 5 minutos del final con 27-28. En los compases finales los locales estuvieron más acertados e incluso los de Martín Rechimón desperdiciaron dos lanzamientos de 7 metros.

El equipo salmantino llegó a tener una renta de 3 goles en la segunda parte, pero fue cediendo poco a poco ante el empuje del Arroyo.

En los últimos minutos el partido pudo caer para cualquiera de los dos lados, con algunas acciones polémicas muy protestadas por el Ciudad de Salamanca, y esos dos penaltis fallados.

David Sánchez Agúndez, con 8 dianas, fue el máximo goleador, mientras que Unai Sanz hizo 6 y Sergio Nicolás 5.

Con esta derrota el equipo de Martín Rechimón lleva ya cuatro consecutivas, a pesar de haber optado al triunfo en varios de esos partidos.

