El Ciudad de Salamanca busca recuperar la afición por el balonmano: 'Sólo faltas tú' Martín Rechimón, el nuevo entrenador, relata sus primeros días en el club: «Estoy muy cómodo y hay mucho trabajo por hacer»

Alex G. Santana Salamanca Viernes, 29 de agosto 2025, 14:18

El Ciudad de Salamanca no cesa su actividad estos días antes del comienzo oficial de la temporada 2025/26 y después de poner las primeras piedras la semana pasada en su ambicioso proyecto con el lema 'Vive Balonmano', llegó el turno de presentar tanto a su nuevo entrenador, Martín Rechimón, como la campaña de socios, que nace con el claro objetivo de aumentar el número de aficionados.

Marcos Sánchez, que se ha convertido en el gerente del club, fue el encargado de realizar la presentación: «Creemos que Martín nos puede aportar mucho. Además de ser el entrenador del primer equipo, va a desarrollar ese proyecto para llevar el balonmano a los centros escolares de la capital y el alfoz, para intentar aumentar el número de jugadores y que se hable de balonmano en Salamanca».

Martín Rechimón tomó después la palabra para valorar sus primeros días en el Ciudad de Salamanca: «Estoy muy cómodo en el club, que tiene un ambiente muy familiar. Hay trabajo por hacer. No sólo voy a llegar el primer equipo, sino que tendré una labor fundamental en este ambicioso proyecto de ordenar y potenciar lo que ya se estaba haciendo para que más chicos y chicas jueguen al balonmano».

Después, valoró lo que espera de esta temporada con el primer equipo masculino: «El inicio de la liga me tiene con entusiasmo y soy optimista, sabiendo que hay margen de mejora y que tenemos muchas ganas de trabajar. Creo que la Primera Masculina va a ser una liga muy competitiva y que salvo Zamora, todos los partidos se van a competir. Va a ser un desafío tanto para mí como para los chicos».

La campaña de socios también tiene una importancia capital para el Ciudad de Salamanca, que ha establecido tres modalidades de carnets con distintos precios: adulto (35 euros), familiar para dos personas (65), y el universitario, jubilado o menor de 18 años (20 euros).

A este respecto, Marcos Sánchez explicó la meta que se han marcado: «Nos gustaría atraer a los salmantinos que no están en el día a día del balonmano. Aumentar los nuevos seguidores y la masa social. Por eso tenemos el eslogan 'Sólo faltas tú', que lo dice muy claro: queremos que cada día haya en el Río Tormes una mayor asistencia y crear una atmósfera bonita para jugar». Sebas Elena, una institución en el primer equipo, fue más allá: «La pandemia echó a mucha gente de los pabellones y también pasaron otras circunstancias. Nosotros éramos siete jugadores en pista y ocho con la afición y tenemos que volver a enganchar a la gente, tanto los jugadores, como el cuerpo técnico y la directiva. Siempre que ha habido algo grande la gente ha estado con el balonmano. Es cosa nuestra volverla a enganchar y que vuelvan las tardes de gloria al Río Tormes».