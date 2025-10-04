Más de cien jugadores se dan cita en otro excelente día en La Valmuza Golf Entretenida y disputada prueba del Circuito Mahou San Miguel by Gambito

Foto de familia de la entrega de premios en La Valmuza Golf.

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 4 de octubre 2025, 21:37 | Actualizado 21:43h. Comenta Compartir

La Valmuza Golf acogió este sábado su prueba del Circuito Premium Mahou San Miguel by Gambito, en el que se dieron cita más de un centenar de jugadores. Lesmes Iglesias (1ª Categoría Masculina), Luis Ángel Fernández (2ª Categoría Masculina) y Amparo Rosa Sánchez (Categoría Femenina) fueron los primeros clasificados y además de sus trofeos recibieron el bono para acudir a la Final Nacional, que tendrá lugar del 13 al 16 de noviembre en Grand Hyatt La Manga Club Golf & Spa.

Francisco Javier de Vargas, Antonio Sánchez y Nuria Galisteo fueron los segundos clasificados en cada categoría, y Domingo Garrido fue el ganador scratch.

Los participantes, que recibieron el polo oficial del Circuito al terminar la prueba, pudieron disfrutar además del avituallamiento y una degustación de productos.

Temas

Golf