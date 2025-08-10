A la 'caza' del Buitre Negro por segundo año en Martiago Gabriel Mateos e Itziar González se suben a lo más alto del podio de la dura carrera BTT, de 45 kilómetros

Martiago acogió la segunda edición de la BTT La Buitre Negro, organizada por el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación Provincial de Salamanca y varias entidades y comercios locales. La prueba comenzó a las 8:45 horas, con todos los ciclistas tomando la salida para completar un recorrido de 45 kilómetros.

En la clasificación masculina, el primero en cruzar la meta fue Alejandro Rodríguez Gómez (Jóvenes Ciclistas Mirobrigense) con un tiempo de 1:54:53. La segunda posición fue para Alberto Domínguez García (1:59:34) y la tercera para Jesús Sánchez Macarro (2:01:46).

En categoría femenina, la ganadora fue Itziar González de Arriba (Hergui) con 2:52:43, seguida de Isabel Aguadero García (3:13:08) y Alicia Sánchez González (3:26:17).

El evento se desarrolló en un ambiente deportivo y cercano, con buen número de vecinos animando durante el recorrido.

