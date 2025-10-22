Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Acto de presentación de la XXXIII Liga Cross Cabrerizos. EÑE

La XXXIII Liga Cross Cabrerizos 'levanta el telón'

El Ayuntamiento de Cabrerizos ha acogido hoy la presentación de esta liga que dará comienzo el próximo 2 de noviembre

EÑE/ Paula Zorita

Cabrerizos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:42

El salón de plenos del Ayuntamiento de Cabrerizos ha acogido hoy la presentación oficial de la XXXIII Liga de Cross de Cabrerizos, una de las citas deportivas más emblemáticas del calendario salmantino, organizada por el Club Atletas Veteranos de Salamanca.

El acto ha contado con la presencia de los alcaldes de Cabrerizos y Moriscos, Claudio del Río y Jesús Manso, además del edil de Deportes, Mario Torres, y los representantes del club, Benjamín Llorente y Óscar Martín.

A falta de cerrar inscripciones el próximo 30 de octubre, la liga ha alcanzado ya los 575 atletas registrados, consolidándose como una de las pruebas más concurridas de Castilla y León. En palabras de Óscar Martín, «hemos sido la carrera más multitudinaria de la comunidad, con más participantes únicos en cada prueba, solo superada por la San Silvestre».

Benjamín Llorente ha destacado durante su intervención «la disposición y colaboración constante de los ayuntamientos», subrayando que «esta prueba ha dado grandeza a los municipios y también al club». Por su parte, Mario Torres ha definido la liga como «una cita referente a nivel local, nacional e internacional, y un orgullo que se desarrolle en nuestro entorno», una afirmación respaldada por ambos regidores.

La competición arrancará el próximo 2 de noviembre con el Cross 'Los Caenes' en Cabrerizos y continuará con el Cross 'La Contrarreloj' en Moriscos (23 de noviembre). 'La Nocturna' se disputará el 20 de diciembre, seguida del Cross 'Dos Caminos' (18 de enero) y la tradicional 'Clásica', que pondrá el broche final el 1 de febrero.

